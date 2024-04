Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj sapo ka mbërritur në ambientet e SPAK.

Veliaj e ka trajtuar këtë si një vetëparaqitje për të bashkëpunuar me drejtësinë, por e vërteta është se ai është thirrur nga SPAK si person që ka dijeni dhe besohet se kjo është thirrja e disatë e SPAK ndaj tij dhe nëse nuk do të ishte paraqitur dhe sot, do të shoqërohej me detyrim në ambientet e SPAK.