U mbështet nga Trump, çmimi i Bitcoin arrin nivelin më të lartë në pak javë

Bëhet e ditur se çmimi i kriptomonedhës u rrit për më shumë se 3% për të arritur kulmin në rreth 69,745 dollarë, më i larti që nga 12 qershori kur monedha ndryshoi në më shumë se 69,800 dollarë.

Rritja vjen pas komenteve mbështetëse nga Trump në konventën e Bitcoin 2024 në Nashville, Tennessee, ku ai tha se do ta bënte SHBA-në liderin e kriptomonedhës në botë dhe do të përqafonte një qëndrim më pro-bitcoin sesa rivalja e tij, Kamala Harris.

Ish-presidenti tha: “I zotoj komunitetit të bitcoin se ditën që do të bëj betimin, kryqëzata kundër kriptove të Joe Biden dhe Kamala Harris do të përfundojë. Nëse ne nuk përqafojmë teknologjinë e kriptove Kina do ta bëjë, të tjera vendet do ta bëjnë. Ajo do të dominojë dhe ne nuk mund ta lëmë Kinën të dominojë”.

Ai tha gjithashtu se do të shkarkonte kryetarin e mbikëqyrësit financiar të SHBA-së, Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimit (SEC), në ditën e parë të presidencës së tij nëse fitonte zgjedhjet, shkruan the Guardian, përcjell Telegrafi.

“Ditën e parë, unë do të shkarkoj Gary Gensler”, tha Trump.

Siç raportohet, Gensler është një skeptik i njohur në lidhje me kriptomonedhat, pavarësisht se i ndihmoi ato në janar duke miratuar fondet e tregtuara në shkëmbim (ETF).

Kryetari i SEC tha në një deklaratë se bitcoin ishte një aktiv “spekulativ, i paqëndrueshëm” i përdorur për aktivitete të paligjshme, duke përfshirë ransomware dhe financimin e terrorizmit.

Që nga viti 2023, SEC ka nisur më shumë se 40 veprime detyruese të lidhura me kripto.

Duke folur në konventën e bitcoin, Trump tha se do të krijojë edhe një këshill presidencial të kriptove dhe do të krijojë një “magazinë” kombëtare duke përdorur kriptomonedhën që qeveria amerikane mbante, e cila kryesisht ishte sekuestruar në veprimet e zbatimit të ligjit.

“Asnjëherë mos e shisni bitcoin-in tuaj”, tha Trump.

“Nëse zgjidhem, do të jetë politika e administratës sime, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që të mbajë të gjitha kriptomonedhat që qeveria amerikane aktualisht mban ose blen në të ardhmen”.