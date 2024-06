“Shqiptarët të neveritur nga qeveria Rama”/ Pampuri: Programi i PD-së 100% i realizueshëm

E ftuar në Ora News, nënkryetarja e PD-së, Orjola Pampuri, tha se programi i PD-së është i mirëmenduar, i diskutuar me grupet e interesit dhe i realizueshëm 100%. Sipas deputetes Pampuri, me rëndësi janë prioritetet dhe PD premton që prioritetet e saj të jenë interesat e njerëzve, jo tenderat dhe koncensionet korruptiv si të mazhorancës socialiste.

“Është një program i mirëmenduar, i diskutuar dhe 100% i implementueshëm. Nuk është thjesht një program elektoral ku ne premtojmë dhe nuk dimë se ku do t’i marrim këto para për t’i vendosur. Thjesht ka nevojë për të vendosur prioritete. Sot prioritete janë koncensionet, inceneratorët, tenderat, PPP-të. Në qoftë se do të rishikohen këto, 53 milionë euro që paguhen për koncensionet korruptive sot, mund të mbulojnë shumë mirë shumë nga propozimet e PD-së.” – u shpreh nënkryetarja demokrate.

Më tej deputetja e PD-së, tha se shqiptarët kanë nevojë për një alternativë dhe ofertë të besueshme të prezantuar nga një ekip i mirë, gjë që PD-së do t’ua garantojë dhe do t’ia bëjë realitet, sepse ata janë të neveritur me Edi Ramën dhe qeverinë e tij.

“Besoj që shqiptarët kërkojnë më të mirën për t’u përfaqësuar. Besoj që shqiptarët një alternativë të mirë, një ofertë të mirë dhe këtë ofertë të prezantuar nëpërmjet një ekipi të mirë. Shqiptarët nuk duan më figura që i kanë premtuar diellin t’ia sjellin në dorë dhe s’i kanë sjellë asgjë. Shqiptarët duan premtime realiste, figura të pastërta, një program dhe alternativë të mirë. Besoj se me Edi Ramën dhe qeverinë e tij jo vetëm që janë të lodhur, por janë të neveritur për shkak të të gjithë mashtrimeve.” – vijoi Pampuri.