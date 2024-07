Përplasja e bandave në Elbasan, C4 që do kishte shkaktuar masakër në treg, Gjykata e Lartë: Rigjykim Astrit Sinanajt

Gjykata e Lartë ktheu për rigjykim një nga ngjarjet në qytetin e Elbasanit, që do të ishte mbyllur si masakër, në rast se nuk do të kishte ndërhyrë një qytetar, i cili krejt rastësisht largoi nga një automjet një pako prej mbi 1 kilogramë C4.

I dyshuari që ishte dënuar nga gjykatat me 25 vjet burgim është Astrit Sinanaj, akuzuar nga prokuroria si personi që instaloi në një automjet sasinë e konsiderueshme të lëndës plasëse, të tillë që nëse do shpërthente thonë ekspertët në dosje do të kishte shkaktuar vrasjen e të gjithë personave që gjendeshin në atë perimetër.