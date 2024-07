Ja pse Bylykbashi dhe Bardhi nuk i duan listat e hapura dhe janë vënë në shërbim të Berishës!

Nga Vendim Demaj

Ja dhe në Durrës Igli Cara me dyfishin e votave të kërmillit jargavitës Bylykbashi, por z. Cara nuk ishte i preferuar i lidershipit të PD (as i imi) pasi dihej që ka qenë pjesë e grupit të të ndjerit Olldashi dhe për këtë është favorizuar ky skuthi lëpirës, i cili ka vota aq sa ka pas të ftuar në dasëm djali i Qifes, shokut të Nulit.

Mua as që më plas nëse do të jetë apo jo Dashi pa lesh në lista, por të vërtetën dhe hakun duhet ti jepet edhe hasmit, prandaj tek po shikoja rezultatet e Qarkut Elbasan duket qartë se kush është i preferuari i banorëve të atij qarku, edhe pse #gazelina ishte drejtues qarku, me eskorta dhe ofiqe partie, ku fondet e fushatës i caktonte dhe ndante sipas qefit të vet, ai laskare përveç (vrasjes që i dhuruan Elbasanit, sipas Doktorit) i solli partisë gjysmën e votave të Dashit, apo ⅓ e Profesor Boçit

prandaj gazeli fliste dje nga foltorja e parlamentit për dashnorë, sepse tani ka gjetur nulin që po i bën llapë atij për të qenë i sigurtë në një ulëse.