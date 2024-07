“Familjarizimi i partisë sjell 0 shpresë për alternativë e rotacion”/ Aktivisti i njohur: Partia Shtet nuk rrëzohet me familje Shtet!

Në një postim në profilin e tij në rrjetin social facebook, aktivisti Rigels Xhemollari ka ironizuar familjarizimin e PD nga familja Berisha, ku brenda një harku kohor prej nëntë orësh kanë dalë njëkohësisht Sali Berisha, vajza dhe dhëndri i tij.

Më poshtë postimi i plotë:

Partia Shtet nuk rrëzohet me familje Shtet!

Në një hark kohor prej 9 orësh Opozita nxorri në deklaratë Vajzën, Dhendrin dhe Babain.

Pak rëndësi cfarë thanë, por familjarizimi i partisë sjell 0 shpresë per alternative e rotacion.

Ka ardhur koha që një Opozitë e re me vlera, parime, figura të reja dhe pa probleme me Spakun të ofrohet perpara shqiptareve për të rrezuar Partine shtet. Te tjeret te lajne kusuret te Spaku, per llogarite e hapura me shqiptaret!