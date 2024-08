EDI RAMA DREJT SPAK/ Gati thirrja për kryeministrin Rama fillimisht me cilesine e dëshmitarit. Prokurorët do i kërkojnë llogari për dosjet e nxehta, nga McGonigal, te akuzat e Arben Ahmetajt

Radhën shumë shpejt për të dhënë llogarinë në Prokurorinë e Posaçit të bëjë këtë vetë E Rama pasi hetimet e SPAK për disa dosje të rëndësishme të aferave qeveritare po shkon drejt fundit. Brenda Presidentit të Republikës, sipas nenit 162 dëshmia duhet t’i trajtojë mjeku, kryeministri, në këtë rast Edi Rama pritet të paraqitet SPAK. Ky lajm u parapri nga vetë kreu i mbledhjes së Kongresit të fundit të PS. Rama u shpreh se nuk është tabu që të shkosh në SPAK dhe të gjithë duhet të mësohen me këtë gjë.

“Kush ka këtë llogari për korrupsionin, e ka adresën e SPAK. Je ministër, s’je ministër, je andej s’je këtej, ke qenë s’ke qenë, i ke futur duart nëpër xhepat e popullit do shkosh të ketë llogari për xhepat. Kush nuk ka mizë nën ulë dhe e thërrasin atë adresë për të dhënë vendimin, të shkojë, të ketë komente e të tjera në të. Duhet të mësohemi dhe me këtë. Do mësohen dhe ata që rrinë atje me kamera sikur po miss-et e po parakalojnë e bëjnë që kjo është pjesë e sistemit”, u shpreh Rama pak ditë më parë.

Kryeministri i ka vetë llogaritë e hapura me drejtësinë dhe çështjet që mund të tronditin pozitat e tij janë ato të inceneratorëve dhe “McGonigal”, por jo vetëm. Bashkëpunëtori më i ngushtë i tij Arben Ahmetaj nxori të dhëna bombastike në intervistën e fundit. Ai ka treguar se familja kryeministrore është përgjuar ambientalisht dhe ka regjistrime aferash korruptive të njerëzve familjare të kryeministrit. Sipas tij, përgjimi ka shkuar në SPAK dhe madje kanë tentuar ta zhdukin, por është ruajtur një kopje e tij.

Rama i zhytur te inceneratorët

Rama është kokë e këmbë i zhytur dhe kryesor në aferën e inceneratorit. Madje mund të ketë dhe shkesa që vërtetojnë më hapur se Berisha tek Kompleksi Partizani implikimin e tij. Burime bëjnë me dije se ditët në vijim Rama do të thirret në SPAK, njësoj siç shkoi së fundmi kryebashkiaku Erion Veliaj, zv/kryeministrja Belinda Balluku dhe krahu i djathtë i kryeministrit, Engjëll Agaçi. Dy ditë më parë implikimin e Ramës në aferën e inceneratorëve e vulosi dhe Ahmetaj. Ai madje sulmoi dhe kreun e SPAK, Altin Dumanin se nuk po e heton kryeminstrin. “Çfarë ka ndodhur në verën e 2017 që në 31 gusht u firmos Tirana? Unë e kam kundërshtuar Tiranën. Çfarë ka ndodhur me aktorët. A mund ta pyesni këtë kryeministrin e drejtësisë së re, pyeteni të ju kthejë përgjigje. Zero me Elbasanin,” tha ai ndër të tjera.

“McGonigal”

Nga ana tjetër, Rama do të thirret në SPAK për të thënë llogari edhe për aferën “McGonigal”. Këtë herë asnjë zyrtar socialist nuk mund të bëhet “kurban”, pasi kjo dosje mban emrin e Edi Ramës. Hetimet e Prokurorisë së Posaçme po thellohen. Madje Lulzim Basha zbuloi pak kohë më parë se ka çuar dosjen e plotë që kanë përgatitur amerikanët për kryeministrin shqiptar me të gjitha provat përvëluese. Në dosje janë deklarimet e ish-agjentit të FBI, ku dalin në pah pazaret e pista nga vizitat në Tiranë, takimet dhe bisedat e fshehta me zyrtarët shqiptarë, përfshirë Edi Ramën dhe deri te dëmi i madh prej miliona dollarësh që i është shkaktuar shtetit shqiptar. Mësohet se në dosjen amerikane janë me emra se për cilin nga shërbimet e tij në Shqipëri u pagua me dollarët që i dha Agron Neza. Deri tani ai ka pretenduar se paratë, thjesht i mori borxh, por SHBA ia ka nxjerrë të gjitha që në arriti në fund t’i zbuste dënimin duke i hequr të gjitha pikat e tjera të rënda që mund ta dënonin me vite.

Në këto mes dalin dhe bizneset ruse, madje dhe gjobat për oligarkët. Tashmë hetimet e SPAK-ut do të zgjerohen edhe më shumë dhe nuk do të mjaftohen vetëm për faktin e 225 mijë dollarëve. Skandali është edhe më i gjerë dhe kjo provokon korrupsionin në nivelet e larta në Shqipëri. Dëmi i shtetit shqiptar që po hetohet nga SPAK nuk është në këtë nivel, por shumë herë më lart. Në lojë janë miliona dollarë që janë disa shtete shqiptare. Po ashtu pjesë e dosjeve janë dhe ngrihet për licencën e Ramës. McGonigal ka pranuar në takimin e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, ku ishte i pranishëm, Agron Neza dhe Dorian Duçka u fol për licencën e kompanive të tyre. Kujtojmë se këta dy të fundit janë thirrur nga SPAK dhe herët e fundit e ka Edi Rama. Për të treguar se kjo dosje do të tronditë pozicionin e kryeministrit. Ahmetaj zbuloi se ka video në Dubai të McGonigal me shqiptarët në një fabrikë.

“EcoParkun e ka firmosur vetë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe e ka marrë një kompani inceneratorësh. Ndërkohë që një person nga familja ka qenë i punësuar nga personat e inceneratorëve për të bërë arkitekturë, për të bërë projektin, përpara se projekti të dilte në tender. Është ky fakt apo jo. Unë nuk jam gjarpri që pickon në gji, gjarpri është ai, që nxjerr në pritë. Unë e kam defektin në të qenit i drejtpërdrejtë. Kam dhe defekte të tjera unë, që nuk e mbaj dot nganjëherë që duhet mbajtur. Po të kam besuar dhe me naivitet kam punuar 24 orë. E kam bërë për Shqipërinë. McGonigal se po lexoja dosjen. E dini që në Dubai ka video të McGonigal me ata shqiptarë në një film”, tha Arben Ahmetaj