Bejko: Drejtësia po i troket te dera sistemit të korruptuar, qytetarët të mbështesin SPAK

Roland Bejko, nënkryetar i PD-së zyrtare, i ftuar në rubrikën “Opinion” në News24, duke komentuar reportazhin e emisionit “Report” në RAI3 mbi Shqipërinë, tha se kur akuzat i bën një bashkëpunëtor i afërt me Kryeministrin Edi Rama, në rastin konkret Arben Ahmetaj, janë më të besueshme për opinionin publik.

Ai u shpreh se drejtësia po i troket sistemit te dera, ndërsa theksoi se ky sistem i korruptuar do të rrëzohet. Bejko tha se korrupsioni është kthyer në problem jo thjesht për Shqipërinë, por për të gjithë Rajonin, pasi mund të çojë në destabilizimin e gjithë Rajonit.

Bejko ka kërkuar që qytetarët të mbështesin SPAK-un, si rrugën e vetme për të luftuar korrupsionin.

“Kush e thërret protestën sot? Ai që po hetohet për korrupsion, që nuk ka kartën morale. Korrupsionin mund ta luftojë SPAK, i cili do të rrëzojë këtë klasë të korruptuar politike, ndaj qytetarët duhet të mbështesin Prokurorinë Speciale. Ju mendoni se me protesta do të rrëzohet Edi Rama?”, tha Bejko.

Ai u shpreh se sot PD e drejtuar nga Lulzim Basha ka kartën morale, pasi asnjë prej zyrtarëve të saj nuk ka frikën se u troket SPAK te dera, për ti thirrur dhe të japin llogari.

Bejko tha se ato që thuhen në reportazh nuk janë të reja, janë thënë edhe më parë në mjedisin shqiptar, edhe pse sot kanë një tjetër peshë pasi i thotë një prej bashkëpunëtorëve të Edi Ramës.

Ai tha se Edi Rama është i njëjti, si në kohën kur kanabizohej Shqipëria ashtu edhe sot. Në këtë kuadër, Bejko u shpreh se Rama e bën të zezën të bardhë dhe anasjelltas, tashmë kjo dihet, mjafton të kujtoni kohën kur Shqipëria kanabizohej dhe ai e mohonte këtë gjë.

Bejko tha se të gjitha pushtet në Shqipëri janë akaparuar, me përjashtim të BKH-së, SPAK dhe GJKKO.

Lidhur me faktet dhe provat për akuzat që artikulohen në reportazhin e RAI3, Bejko tha se këto fakte e prova i gjejnë organet e posaçme, s’mund ti gjejë opinioni publik.

“Që Edi Rama është në dijeni të gjithçkaje dhe ato që thotë Arben Ahmetaj nuk mund të mbulohen kjo dihet. Vetë socialistët ndjehen të tradhëtuar nga Edi Rama. Shumica e elitës së PS-së që janë në pushtet janë të korruptuar. Shumica e shqiptarëve janë të zhgënjyer, por Rama do tu tregojë socialistëve dhe shqiptarëve se kanë vjedhur, pasi kemi 400 të larguar si pasojë e dekriminalizimit, por ai është i ndershëm, ndërsa të tjerët kanë vjedhur pas kurrizit të tij.

Madje edhe ngritjen e Komisionit të Posaçëm për luftën ndaj korrupsionit e bën për të treguar se do të luftojë korrupsionin, edhe pse ka institucione të tjera që e luftojnë këtë fenomen”, tha Bejko.