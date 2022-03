“Qeveria i do shqiptarët e varfër që në zgjedhjet e ardhshme, 20 mijë lekëshi tu duket 200 mijë lekësh”, Basha: Rritja e çmimit të karburanteve, emergjencë kombëtare. Të konsiderohet eliminimi i taksave

Kryetari i PD, Lulzim Basha foli për median në dalje të parlamentit, ku akuzoi qeverinë se nuk ka marrë asnjë masë për lehtësimin e krizës së çmimeve, veçanërisht të karburanteve. Basha tha se duhet hequr sa më shpejt taksa Rama.

“Vetëm këtu qeveria nuk do t’ia dijë, por Edi Rama ia mbath në Dubai, dhe porosit që në media të dalë përgjigja arrogante kundër qytetarëve. Këtu s’ka asnjë masë. Është ndër vendet më të pakta në botë, ku në raport me çmimin e naftës, ajo që merr qeveria është nga 45-65%. Kjo është arsyeja se pse çmimi është kaq i lartë. Nuk bëhet fjalë vetëm për automjetet, pasi karburanti është gjaku i ekonomisë, reflektohet te ekonomia. Pranvera po vjen, por po vjen një dimër i acarët ekonomik. Është qeveria që do shqiptarët e varfër. Do që në zgjedhjet e ardhshme, 20 mijë lekshi ti duket 200 mijë lekë. Eleminimi i taksës Rama dhe konsolidimi i ngrirjes apo reduktimit të taksave dhe akcizave të tjera të naftës dhe njësoj si në kohën e pandemisë që çdo hap që do të hidhet në këtë drejtim, që njerëzit të kenë më shumë mundësi që të blejnë më shumë ushqime. Nuk ka më kohë për të pritur. Është një popull i vjedhur. Unë e di që në sinkron, faktorë të ndryshëm kanë për interes ta përqëndrojnë kamerën në atë çfarë po ndodh brenda familjes tonë. Do ta bëjmë atë duke nxjerrë në pah vlerat njerëzore. Do e bëjmë me një dialog më të hapur me njëri-tjetrin. Nuk do i iki këtij debati. Sot është dita e konkludimit të inceneratorëve”.