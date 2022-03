Arben Ahmetaj i përfshirë në aferën e incineratorëve, PD dorëzon padinë e re në SPAK: Ja çfarë e lidh Ministrin me korrupsionin 430 milion euro

PD ka bere me dije sot se ka dorezuar ne SPAK padine e re per ministrin Arben Ahmetaj, ne lidhje me skandalin e tre inceneratoreve.

“Sot jemi këtu për të pasuruar dosjen hetimore për SPAK sa i takon ministrit Arben Ahmetaj dhe ministrit Damian Gjiknuri. Është e njohur nga qytetarët dhe për dëshhmitë e tyre në komsionin hetimor për faktet e përgjegjësitë që ata kanë pasur në këto procedura koncensionare. me tre koncensionet të Tiranës Elbasanit dhe Fierit.

Ahmetaj ka qenë ministër Ekonomie dhe më pas minisër i Financave gjatë periudhës së procedurave të lidhjes së kontratave, me dhënie mendimi për këto procedura dhe më pas me dhënien nga buxheti i shtetit si ministër i Financave të miliona eurove këtyre koncensionarëve”, tha deputetja Dhurata Çupi.

Deklarata e Dhurata Çupit:

Arben Ahmetaj është një nga njerëzit kyç të aferës 430 milionë lekë të incineratorëve. Në dëshminë para Komisionit Hetimor, ministri i Edi Ramës refuzoi të përgjigjej për njohjet që ka me pronarët në letra të incineratorëve Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, por faktet janë publike dhe të pakundershtueshme.

Arben Ahmetaj u ka dhënë me firmën e tij miliona euro dy miqve të tij, në shkelje të hapur të disa ligjeve dhe në konflikt flagrant interesi.

Edi Rama mund ta mbajë edhe për pak kohë në qeveri, por faktet para Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion janë domethënëse. Ne do ta pasurojmë dosjen hetimore me të dhëna të tjera me padinë e re që dorëzojë ndaj Ministrit Arben Ahmetaj.

Është fakt se në dy ministri të ndryshme, Arben Ahmetaj ka pranuar dhe më pas ka firmosur financimin me 53 milionë euro për incineratorët e Elbasanit dhe Fierit. Pa firmën e Ministrit të Financave dhe pa miratimin e kryeministrit, nuk munde të miratohej një skemë e tillë e jashtëzakonshme financimi.

Është fakt se Arben Ahmetaj ka miratuar modelin financiar për incineratorin e Tiranës, që është kryevepra e korrupsionit të qeverisë së Ramës dhe bashkisë së Tiranës.

Është fakt se asnjë nga incineratorët nuk është sot në punë, pavarësisht miiinave të oaguar nga taksat e shqiptarëve me firmën e Arben Ahmetajt dhe miratimit nga Edi Rama.

Është fakt se 2 nga x anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për rastin e Tiranës janë të emëruar nga Arben Ahmetaj.

Është fakt se në kohën që në kohën e vlerësimit të ofertave për Tiranën Arben Ahmetaj ishte me pushime me 2 nga pronarët e ardhshëm të incinerstorit të Tiranës, Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto.