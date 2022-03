Kandidati i PD, Xhemal Bushati takim me vajza dhe gra të Shkodrës: Me ato përkrah, do të ndërtojmë një qytet më të mirë për familjet dhe fëmijët e tyre!

Gratë dhe vajzat profesioniste të Shkodrës janë një pikë e rëndësishme për zhvillimin e qytetit dhe të njësive administrative. Në një takim të zhvilluar kandidati i PD për bashkinë Shkodër Xhemal Bushati tha se zëri i grave dhe vajzave profesioniste pas 6 marsit jo vetëm do të dëgjohet por do të jetë edhe vendimtar. Shumë prej të pranishmeve u shprehën se bashkia Shkodër deri më tani nuk i ka konsideruar asnjëherë. Kandidati Bushati: Shkodra me besim tek gratë dhe vajzat profesioniste

Kandidati i PD për bashkinë Shkodër Xhemal Bushati mori mbështetjen e plotë të grave dhe vajzave profesioniste të qytetit të cilat deri më tani nuk kanë patur mundësi të shprehen. Kandidati Bushati tha se me energjinë e tyre pas 6 marsit do jetë një Shkodër ndryshe.

“Kjo do të jetë fitorja e Shkodrës së Ndryshimit. Këtë bindje dhe siguri për të nesërmen gjeta edhe tek takimi i rradhës me gratë profesioniste. Nuk janë tërhequr, por janë vendosur në ballë të nevojës për ndryshim. Shkodra sot ka nevojë për energjinë dhe kurajon e tyre, dhe i ka. Me ato përkrah, do të ndërtojmë një Shkodër më të mirë për familjet dhe fëmijët e tyre. Shkodra nuk është lincimi dhe gjuha e urrejtjes ndaj njëri-tjetrit, por ky bashkim që po e arrijmë cdo ditë”.