Kandidati i PD, Xhemal Bushati takim me përfaqësues të biznesit: Me biznesin zhvillojmë Shkodrën! Jam njëri nga ju, nuk di të zhgënjej dhe nuk do të zhgënjej

Përfaqësues të biznesit në Shkodër kërkuan në takimin e zhvilluar me kandidatin e PD Shkodër Xhemal Bushati që të gjejnë dyert e hapura për bashkëpunim sepse deri më tani kjo ka munguar. Kandidati Bushati tha se me biznesin do ketë bashkëpunimin kryesor.

“Unë i di hallet e biznesit sepse vij nga kjo fushë. Bashkia e së nesërmes nuk do të jetë armike e biznesit, por përkrahësja më e madhe e tij.

Biznesi do të ketë gjithmonë derën e hapur, si dhe dorën e bashkëpunimit. Politika e lakut të fytit do të marrë fund në Bashkinë e Shkodrës.

Jam njëri nga ju, nuk di të zhgënjej dhe nuk do të zhgënjej”.