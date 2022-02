“Në vjedhjen e inceneratorëve edhe Emirjana Sako”, PD: Dha 10 milionë euro nga buxheti, Durrësi i mbytur nga plehrat

Përmes një videoje shpërndarë në rrjete sociale, PD akuzon kryetaren e Bashkisë së Durrës si të implikuar në cështjen e inceneratorëve.

“Qytetarët e Durrësit e shohin çdo ditë se si qyteti i tyre është i mbytur nga plehrat, ndërsa paratë e tyre përfundojnë në xhepat e pushtetarëve të korruptuar, mes të cilëve është kryetarja në detyrë dhe kandidatja për bashkinë e Durrësit.

Në vjedhjen e inceneratorëve edhe Emirjana Sako. Dha 10 milionë euro nga buxheti, Durresi i mbytur nga plehrat.” thekson PD.

Postimi i plotë:

Shqiptarët kanë parë me zë dhe figurë se si janë vjedhur parate e tyre.

Afera e inceneratorëve shpalosi përpara qytetarëve se si korrupsioni i përhapur në çdo nivel të qeverisjes, ka shkaktuar një dëm prej 430 milionë eurosh, familjeve shqiptare.

1️⃣ Sako, tender me “negocim-pa shpallje”, me operator të vetëm, pa garë, për 10 milionë euro për Inceneratorin e Tiranës. Ndërsa 15 milionë euro shtesë transporti;

2️⃣ Ka shtuar sasinë e mbetjeve të Durrësit duke fryre faturën financiare nga 38.146 ton në vit, në 80.000 ton në vit;

Tashmë është e qartë për të gjithë se organizmi dhe zbatimi i kësaj afere kriminale, nuk mund të ndodhte pa mbështetjen dhe miratimin e Edi Ramës. Ai është koka e korrupsionit të qeverisë.