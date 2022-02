Franca dërgon armë dhe pajisje në Ukrainë, Zelensky: Koalicioni kundër luftës po funksionon!

Armë dhe pajisje janë rrugës nga Franca në Ukrainë, ndërsa Perëndimi i jep ndihmë Ukrainës në betejën e tyre me trupat ruse që avancojnë.

Presidenti Zelensky shkroi në Twitter se ai kishte folur me presidentin e Francës Macron herët të shtunën në mëngjes kur “filloi një ditë e re në vijën e frontit diplomatik”.

“Koalicioni kundër luftës po funksionon!” Z. Zelensky shkroi në Twitter.

Të shtunën, Macron postoi një video të tij duke deklaruar: “Lufta do të zgjasë – ne duhet të përgatitemi për të!”.

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022