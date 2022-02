Duke dëgjuar zërin e njerëzve, kam kuptuar se arroganca dhe harbutëria janë dy armiq publik. Pas 6 Marsit, çdo lushnjar do të trajtohet me dinjitet. Çdo zyrë e bashkisë ose do të shërbejë siç duhet, ose nuk do të ekzistojë!

Jam i vendosur për të bërë gjithçka që Lushnja të shndërrohet në modelin e shërbimit për qytetarin! Për këtë, na duhet vota e të rinjve!

Ne të rinjtë do të sjellim ndryshimin dhe do ta realizojmë atë për Lushnjën!