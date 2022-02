Kandidati i PD për Lushnjen, Indrit Sefa : Alternativa e re në Lushnje na përket ne të rinjve

Kandidati i Partisë Demokratike për zgjedhjet e pjesshme vendore në Lushnjë, Indrit Sefa shprehu sot bindjen se “në 6 mars lushnjarët do të zgjedhin ndryshimin”.

“Në 6 mars lushnjarët janë përballë dy alternativave. Njëra është korrupsioni, dështimi

15-vjeçar duke mos investuar për zhvillimin e Lushnjës. Alternativa e re na përket ne të rinjve, që kemi dëshirën dhe vullnetin për t’u shërbyer njerëzve me ndershmëri dhe përkushtim”, tha ai.

Sefa tha se “sa më shumë njerëz takoj, aq më shumë bindem se bashkëqytetarët e mi do të zgjedhin ndryshimin”.

“Në Rrupaj, banorët më inkurajuan të vazhdoj përpara me kurajo, me besimin se pas 6 marsit do të shohin bashkinë të punojë për ta. Jam i bindur se do t’ia dalim! Lushnja meriton më të mirën”, tha ai.