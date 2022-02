Tabaku: Procedurat për inceneratoret janë në shkelje. Rama e quan lajthitje

Tabaku: A keni pasur dijeni qe tre impiantet e mbetjeve jane financuar me buxhetin e shtetit, me paratë publike?

Kur te hapim një komision hetimor për Bushatin, do diskutojmë të gjitha.

Sot po diskutojmë për impiantin e mbetjeve te Fierit, Elbasanit dhe Tiranës.

Une ju kuptoj se çfarë ju kane thene. Por kane dëshmuar këtu se kane marre mbështetjen përmes transfertes se pakushtëzuar.

Tabaku e pyet 3 here: Z. Rama, cfare eshte ligji per ju?

Rama qesh dhe nuk pergjigjet.

Tabaku: Cili eshte perkufizimi i ligjit per ju?

Rama serish nuk pergjigjet.

Tabaku: 100 mln euro jane paguar nga buxheti i shtetit.

35 miliome per Inceneratorin e Tiranes dhe diferenca per Elbaanin dhe Fierit

Jorida Tabaku: A jeni ne dijeni qe deri me sot jane financuar 100 mln euro per inceneratoret?

Ju lutem te leme retorikën dhe propagande, se me “tym plehrash” dhe me “mbetje inceneratori” na ka detyruar te mbledhim kete Komision Hetimor per te cilën sot nje ish ministër ndodhet përpara organit te akuzës.

Kur une i referohem procedurave ne shkelje i referohem njoftimit te organit te akuzës ne dy pikat e para te cilat ,procedurat per dhënien e kësaj kontrate, te Elbasanit janë ne shkelje. Pika e trete njëkohësisht i referohet pastrimit te parave.

I referohem dokumenteve zyrtarë te institucioneve te cilat janë apo s’jane ne varësi tuaj por janë dokumente te këtij shteti shqiptar.

Z.Rama kontratat e dy inceneratoreve, djegësve te mbetjeve ne qytetin e Elbasanit dhe te Fierit dhe kontrata e djegësve te mbetjeve te qytetit te Tiranes qe deri me sot marre nje pagese 35 mln euro nga buxheti i shtetit, ne nje forme financiare te përcaktuar nga ligji, nëpërmjet transferte e pakushtëzuar, te paguara nga institucionet e shtetit shqiptar.

