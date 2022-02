Kandidati i PD, Luan Hoti publikon videon: Mjaftuan 2 orë shi dhe Durrësi u përmbyt, Sako-Dako e kanë lënë në mëshirë të fatit

Kandidati i PD per qytetin e Durresit, Luan Hoti ka denoncuar permbytjen e rrugeve te qytett si pasoje e keqmenaxhimit.

Duke pulikuar nje vide te rrugeve te Durresit te permbytura, Hoti shkruan se Sako-Dako e kanë lënë në mëshirë të fatit dhe me arrogancën e tyre thonë se po punojnë shumë, madje dalin dhe kërkojnë vota me fotot me “Photoshop”.

Sot pasi ra vetëm dy orë shi, Durrësi u përmbyt.

Jemi në lagjen 18 të Durrësit dhe shikoni pamjet e filmuara këtë të martë. Drejtuesit e mjeteve në vështirësi, kalimtarët po ashtu.

Ky është Durrësi që Sako-Dako e kanë lënë në mëshirë të fatit dhe me arrogancën e tyre thonë se po punojnë shumë, madje dalin dhe kërkojnë vota me fotot me “Photoshop”.

Kur nuk i rregulluan këto rrugë qyteti për 21 vjet për durrsakët, si do ta bëjnë për 1 vit?

Ne kemi një plan konkret si t’u japim drejtim punëve që nuk u kryen kurrë nga socialistët.

Ky do të jetë ndryshim i vërtetë që do t’i kthejë normalitetin dhe krenarinë qytetit tonë.

Në shërbim të qytetarëve. Bashkë për Durrësin!

