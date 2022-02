“Caktoi kandidaten e PS në Shkodër”/ PD nxjerr videon: Edi Rama dhe Tom Doshi, i shpallur non grata nga SHBA, kanë bashkëpunim të pandërprerë!

Partia Demokratike ka denoncuar serish përfshirjen e Tom Doshin ne fushatën elektorale në Shkodër për PS. Ne një deklarate nga selia blu , Ina Zhupa u shpreh se Edhe pse i shpallur non grata nga SHBA, Edi Rama vazhdon ta përdor Tom Doshin, për të manipuluar, shantazhuar e blerë vota, duke e emëruar de fakto si shefi politik dhe drejtues të fushatës së kandidates së PS në Shkodër.

DEKLARATË E PARTISË DEMOKRATIKE, ZËDHËNËSJA INA ZHUPA

Tom Doshi është i plotfuqishmi i Edi Ramës në Shkodër. Ai kontrollon gjithçka. Çdo tendër, emërim, kandidim merr më parë miratimin e Tom Doshit. Siç e konfirmon dhe vetë në takimet elektorale që po zhvillon këto ditë. Edhe kandidaten e PS për bashkinë e Shkodrës siç e konfirmon në videon e mëposhtme e ka përzgjedhur ai.

Ndiqeni videon, ku e pranon vetë një fakt të tillë

A ka poshtërim më të madh për socialiatët shkodranë që dhe kandidaët e tyre ta përzgjedhë Tom Doshi?

A ka turp më të madh për socilistët që gjithçka në emër të tyre ta vendosë Tom Doshi?

Edi Rama nuk ndahet dot nga të inkriminuarit dhe të korruptuarit. Pa ta, ai, asnjë dite nuk do të qëndronte në pushtet.

Socialistët shkodranë me 6 mars kanë mundësinë të mos e pranojnë kandidatin e Tom Doshit.

Me 6 mars votoni për qytetin tuaj, votoni Me Dashni për Shkodrën, votoni Xhemal Bushatin, nr 3 në fletën e votimit