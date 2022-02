Inceneratorët/ Jorida Tabaku: Janë dhënë 45 milionë euro një monopoli për dherat për koncensioinarin e Tiranës. Veliaj nuk përgjigjet, vazhdon intimidon

Eshte mbledhur Komisioni Hetimor per Inceneratoret. Gjate fjales se saj kryetarja Jorida Tabaku ka akuzuar Erion Veliajt se ka dhene nje monopol per dherat dhënë per kocensioinarin e Tiranes, ne shtese te kontratës qe nuk eshte llogaritur ne kontrate me nje vlere 45 mln euro.

Nderkohe Veliaj nuk pergjigjet idhur me kete fkt dhe vazhdon te intimidoje kryetaren Tabaku.

Tabaku: Erdhi drejtori i Agjencisë Kombetare te Territorit dhe tha qe ka nje monopol per dherat ne Tirane.

Ku e ke te bazuar i thamë ne?

Ai tha “ma ka sjelle Bashkia e Tiranes me nje harte qe ne e kemi këtu.

Dhe e kemi administruar si prove.

E pyetem, sa leje ka dhene Bashkia Tirane?

Ai tha “Vetem nje”.

Kjo pra eshte monopol.

Është dhene nje monopol per dherat dhënë per kocensioinarin e Tiranes, ne shtese te kontratës qe nuk eshte llogaritu ne kontrate, 45 mln euro, sipas librave te shitje-blerjes se kompanisë, qe ky komision e ka administruar si prove.

Ne cilin vendim te Këshillit Bashkiak, cila germe mund t’i referoheni per kete vendim?