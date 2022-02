Inceneratorët/ Ish-ministri i Financave, Shkëlqim Cani: Kemi refuzuar miratimin e projektit të Elbasanit sepse procedura nuk ishte në përputhje ligjin

Për të dëshmuar në Komisionin e Inceratorëve këtë të hënë, ishte i thërritur ish-ministri i Financave Shkëlqim Cani.

Ai ka treguar para anëtarëve të këtij komisioni, se ka refuzuar të miratojë projektin e Inceneratorit të Elbasanit pasi nuk janë respektuar procedurat në përputhje me ligjin.

Tabaku: Kemi bërë prezantimin e Inceneratorit të Elbasanit dhe kemi prezantuar një material të gjatë të procedurave të Elasanit. Kam lexuar përgjigjet tuaja si ministër?

Cani: Në bazë të dijeve të asaj kohe dhe legjislacionit të asaj kohe. Do e kisha shumë të vështirë pas kaq vitesh të mbaja mend dicka, por më keni ndihmuar me materialet që keni nxjerrë. Ju falenderoj për atë që keni bërë dhe do sugjeroja që e gjitha të bëhet kështu për të gjithë atë që do të ftoni.

Tabaku: Procedura ka nisur me një kërkesë të zotit Koka drejtuar ju. Ai ju kërkon sipas VKM që a ka fonde buxheti për këtë komision. Ju me shumë korrektesë jeni përgjigjur që ky projekt nuk ka asnjë nga informacionet e nevojshme për ta vlerësuar. Nuk janë plotësuar kushtet dhe kriteret. Kjo është shkresa juaj e parë. Zoti Koka ka vazhduar me të njëjtat përgjigje, e ju me të njëjtat përgjigje, në parim përgjigja juaj nuk ka ndryshuar. I keni qëndruar kërkesave të ligjit dhe VKM-së. Cfarë ndodhi në fund të procedurës, pse ju keni kthyer një përgjigje që nuk është miratim i procedurës?

Cani: Ashtu është, kemi një korrespondecë që bazohet në legjislacionin në fuqi, VKM që kërkon një set dokumentash që duhen plotësuar në mënyrë që ministria të bëj shqyrtimin. Neni 21 është që ministria e Financave miraton apo jo. Kështu që ne kemi refuzuar, mbështetur në kërkesat ligjore dhe aktet nën ligjore. Është normale. Ndërkohë ka ardhur dhe një projektvendim ku kërkohej të zbatohet një procedurë të veçantë për inceneratorin. Kjo procedurë ka marrë përgjigje nga ne që nuk përputhet me ligjin për arsye se tre janë opsionet, nuk është në këto të trija dhe natyrshëm kemi thënë që merreni dhe kthejeni, e gjeni një nga tre mënyrat për të bërë veprimet përkatëse me VKM. Ne kërkojmë edhe të dhëna për firmën, që ne e shohim nga kapacitetet financiare nëse e përmbush këtë detyrë, lidhur me financimin, sepse ministria e Financave është një ministri konservatore që kërkon që lekun të kthehet mbrapsht.

Tabaku: Ju keni refuzuar që këto nuk janë procedura ligjore dhe ngrini shqetësimin për kompaninë.

Cani: Nuk e kam ngritur as me 2 e as me 3, të mos më vishet mua ai koment. Mua më duhej që e ka kapacitetin financiar, sepse është një nga kërkesat ligjore kjo.

Tabaku: Buxheti është miratuar me qeverinë që në fillim në vitin e parë brenda tetorit. Keni dijeni për këtë vendim?

Cani: Buxheti i shtetit është ndërruar disa herë. Në këto vite është ndërruar mesatarisht tre katër herë në vit. Kështu që është pjesë e rutinës së ndryshimit. Një gjë kam merak, sepse cështje kujtese është e gjitha, ajo është ndryshim sepse në 2.11 ishte buxheti afatmesëm. Aty doemos ose do të përfshihej ose jo, sepse duhet gjetur kohë tjetër për ta shtuar.