Derë më derë për ndryshimin e 6 Marsit, Indrit Sefa në Lushnjë: Çdo qindarkë në shërbim të lushnjarëve

Kandidati per bashkine e Lushnjes i Partise Demokratike, Indit Sefa ka vijuar takimet me qytetaret. Ai shprehet se bashkia nuk do të jetë më si një parazit që vetëm thith taksat por do ta vendosim në punë së bashku, duke përdorur çdo qindarkë në shërbim të lushnjarëve.

Jam i inkurajuar nga mbështetja e lushnjarëve. Ata duan një bashki që të punojë për ta dhe jam i vendosur ta shndërroj Bashkinë e Lushnjës në aleatin më të madh të qytetarëve.

