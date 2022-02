Pse do dhe duhet të fitojë PD në Dibër?

– Sepse, Peshkopia ka thuajse dy mandate që nuk ka një bashkiak të zgjedhur me votën e qytetarëve

– Sepse, PS ka thuajse dy mandate që bën eksperimente politike me dibranët

– Sepse, ka dy mandatet që dibranët nuk zgjedhin në kushtet të lira e demokratike

– Sepse, Peshkopia është qyteti i vetëm ndoshta që nuk ka një hyrje dhe një dalje dinjitoze

– Sepse, Peshkopia është i vetëm që sot nuk ka më as atë bulevardin e bukur që kishte dikur

– Sepse, rrugët e Bashkisë Dibër janë më të rrënuar se të Kandaharit

– Sepse, qyteti i Peshkopisë ngjanë me një qytet të dalë nga mesjeta, pa asnjë plan dinjitoz urbanistik

– Sepse, PS i ka marrë të gjitha pushtet dhe demokratët dhe qytetarët, praktikisht nuk kanë asgjë

– Sepse, pas dy mandateve, rotacion sjellë risi dhe po ashtu rrit mundësinë e luftës kundër abuzimeve e nepotizmit

– Sepse, demokratët e Dibrës, de fakto një shumicë e kanë nevojë të jetë e tillë edhe në qeverisjen e Bashkisë

– Sepse, duhet vizione të reja që krijojnë mundësi të reja punësimi dhe po ashtu modele të reja të zhvillimeve urbane dhe infrastrukturore

– Sepse, qyteti i Peshkopisë, me një mrekulli natyrore vazhdon të jetë një qytet që nuk ka uji 24 orë edhe pse është i rrethuar me burimet më të mira dhe të bollshme ndoshta edhe në nivel kombëtar

– Sepse, Peshkopia edhe pse me njerëz punëtor e me prodhime të bollshme, vazhdon të mos ketë një treg dinjitoz për prodhimet e bujqësi, agrumeve, frutave

– Sepse, Dibra me mundësi të pafundme të turizmit, nuk ka një institucion apo një agjenci serioze që të merret me promovimin dhe po ashtu edhe administrimin

– Sepse, Dibra dikur me ansamblet e famshme, sot ka thuajse zero aktivitet kulturore dhe kur bëhen, shpesh herë ngjajnë me hareme në shërbim të pushtetit

– Sepse, Dibra ka sfida të rëndësishme mes të kaluarës dhe të ardhmes e ka nevojë për një Kryebashkiak punëtor që i dedikohet 24 orë përfaqësimit të qytetarëve duke ju shërbyer atyre e duke ju përmisuar shërbimet

– Sepse, Dibra ka ujërat termale më të njohura në Shqipëri dhe ka nevojë të ketë një optikë të re për administrimin dhe promovimin e tyre

Për të gjitha këto, por edhe për shumë arsye të tjera, fitorja e PD është e sigurt!