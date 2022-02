“Rama s’mund të lajë duart nga përgjegjësia e vjedhjes së 430 mln eurove nga inceneratorët”, PD: Ja 6 shkeljet që janë konstatuar nga Komisioni Hetimor

Partia Demokratike ka reaguar me aferën e inceneratorëve, ndërsa thekson se Komisoni Hetimor çdo ditë po zbardh fakte që impikojnë kryeministrin Edi Rama.

Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, PD rendit disa pika që janë vërtetuar sipas selisë blu, nga ana e Komisionit Hetimor.

REAGIMI I PD

Komisioni Hetimor për aferën e inceneratorëve çdo ditë po zbardh arsyet pse Edi Rama nuk mund të lajë duart nga përgjegjësia për vjedhjen prej 430 milionë euroshe, duke u’a hedhur fajin vetëm minsitrateve, të cilët shumë shpejt do përballen me drejtësinë.Ja çfarë u vërtetua në seancën e tretë: ⬇️

1️⃣ Në Agjesinë e Prokurimeve Publike nuk ekziston asnjë procedurë koncesioni për inceneratorin e Elbasanit;

2️⃣ APP ka njoftuar Engjëll Agaçin se procedura për inceneratorin e Elbasanit nuk ishte ligjore. Agaçi përgatiti VKM-në dhe kaloi mbështetjen financiare;

3️⃣ Koncesioni i inceneratorit të Elbasanit i është dhënë “Albtek Energy” me “negocim pa shpallje”, procedurë që ligji nuk e parashikon;

4️⃣ Arben Ahmetaj jep miratimin për t’i dhënë kompanisë “Albtek Energy” koncesionin/PPP me “negocim pa shpallje” një procedurë që është në kundërshtim me ligjin;

5️⃣ Të tre inceneratorët nuk kanë pasur leje mjedisore;

6️⃣ Koncesoni i’u dha një kompanie që nuk ka asnjë ditë eksperiencë në fushën e incenerimit.