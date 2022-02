“Do të bëhen pjesë e shumicës”/ Kandidati i PD, Xhemal Bushati takim në një fasoneri në Shkodër: Modele që na duhen për të ecur përpara!

Kandidati i Partise Demokratike Xhemal Bushati ka vijuar takimet ne qytetin e Shkodres.

“Po mundohem të takoj këdo që e do Shkodren. Tek Famiko Group gjeta shembullin e suksesit. Kjo fasoneri e Shkodrës prodhon sot veshje sportive për Formula 1. Janë keto modele që na duhen për të ecur përpara. Falenderova çdo punonjës që janë pjesë e këtij suksesi.

Edhe pse kanë hasur vështirësi nuk e kanë braktisur Shkodren. E në këtë garë me të ardhmen, më premtuan se nuk do ta braktisin.

Por do të bëhen pjesë e fitores së Shumicës, e fitores së Shkodres.

