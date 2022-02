Tabaku-Spiropalit: Kur flisja për aferën e inceneratorëve, ti ishe tek trau i doganës! Jeni kapur në korrupsion

Kryetarja e Komisionit Hetimor për Inceneratorët replikoi me ministren e Shtetit Elisa Spiropali në lidhje me hetimet e këtij komisioni. Tabaku tha se kur bënte interpelancë për këtë çështje në Kuvend, Spiropali ishte ende te trau i Doganës.

REPLIKA E NËNKRYETARES SË PD, JORIDA TABAKU, NË PARLAMENT

Jorida Tabaku: Në fakt unë isha duke punuar në zyrën time në Kuvend ku dëgjova që kishte pasur një batare fjalësh sot. Dua t’i përgjigjem disa deputetëve që këtu në fakt dolën për punën e Komisionit Hetimor për përgjumjen dhe zgjimin tani.

E dashur Elisë, kur unë bëra një interpelancë për këtë çështje sot e katër vite të shkuara, ti ishe te trau i doganës dhe s’kishe si të dëgjoje. E kishe të pamundur të merrje vesh se si ishte kjo aferë, e kishe të pamundur ta kuptoje se si 4 ministra ishin të përfshirë, por edhe se si ulën kokën si fije bari i gjithë Parlamenti këtu. Dëgjova zotin Balla që tha se po na akuzojnë ne për korrupsion. Për korrupsion në fakt jeni vërtetuar që jeni kapur në korrupsion. E gjithë procedura kushdo i përfshirë, me letra, me shkresa. Dje u vërtetua që edhe Sekretari i Përgjithshëm i kryeministrisë i përfshirë në këtë aferë e dinte që ekzistonte një procedurë jo ligjore dhe vazhdonte miratonte VKM për këtë procedrë. Ne sot po ju akuzojmë për pastrim paras, po ju akuzojmë për financim, pastim i parave për biznese të paligjshme, për para që kanë shkuar në xhepat e kriminelëve. A e dinë qytearët shqiptarë që 1/3 është vlera e inceneratorëve, 2/3 kanë shkuar në xhepat e Klodian Zotos, Stela Gugalljas dhe Mirel Mërtirit që janë thjesht prestanome?

A e dinë qyettarët shqiptarë se çfarë ka ndodhur me 430 milionë euro?

A e dinë se janë blerë “Range Rover” me 95 mijë euro me lekët e inceneratorëve?

Pyeteni pak Arben Ahmetajn me çfarë “Range Roveri” e bëri aksidentin në Maqedoni?

A e dinë qytetarët shqiptarë çfarë ka ndodhur 40 milionë euro nënkontraktuar me 2 inceneratorët e Fierit dhe Elbasanit po kompanitë e Klodian Zotos?

A e dinë që qeveria shqiptarët që qeveria ka dhënë 20 milionë euro paradhënie për inceneratorin e Fierit pa u kryer punë?

A e dini që është financuar zyrtarisht me firmën e vulë të Edi Ramës pastrimi i parave? Që jeni pjesë e një grupi kriminal kjo është vërtetuar me kohë, e ka vërtetuar SPAK –u korrupsionin.

Ne po vërtetojmë që kushdo i përfshirë me një letër e me një shkresë është i përfshirë zyrtarisht e ligjërisht.

Jam ndierë keq njerëzisht kur kam parë persona në moshën e tim eti anëtarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave që kanë ardhur aty dje. Jam ndjerë keq njerëzit me një zonjë që qante dje, jam ndierë keq se si i keni përorur si lecka zyrtarët e këtij shteti. Se si i çoni para prokurorisë ku duhej të ishin ministrat atje para prokurorisë. Mua nuk më trondit asgjë, nuk më komplekson asgjë, as Elisa me shokë e asgjë.

Deri në fund ku ti shkojmë kësaj afere kriminale!