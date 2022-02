10 orë punime në Komisionin Hetimor/ Jorida Tabaku: Inceneratorët e Tiranës, Fierit dhe Elbasanit në shkelje flagrante të ligjit. Përgjegjësit duhet të jenë përpara drejtësisë

Pas një ditë të gjatë, ku në Komisionin Hetimor për Inceneratorët kanë dëshmuar të tjerë persona, kryetarja e Komisionit, Jorida Tabaku u shpreh sot institucionet i lanë duart duke thënë se nuk janë të përfshirë në këtë aferë.

DEKLARATA E PLOTË E KRYETARES SË KOMISIONIT HETIMOR PËR INCENERATORËT, JORIDA TABAKU, NGA KRYESIA E KUVENDIT

Për inceneratorët. Ishte një ditë shumë e gjatë, një ditë me 10 orë mbledhje ku kemi dëgjuar fakte shumë të rëndësishme por nga ana tjetër kemi parë nga PS se si është bërë sot mburojë e marrjes së dëshmitarëve në pyetje.

Kjo nuk na penguar aspak që ne ta vazhdojmë punën megjithëse mes konfliktesh.

Sot Drejtoresha e Agjesisë së Prokurimeve Publike konfirmoi në Komisionin Hetimor që nuk ekziston asnjë proçedurë konçesioni për Inceneratorin e Elbasanit. Praktikisht nuk ekziston për shtetin shqiptar Inceneratori i Elbasanit dhe përgjegjës I përfshirë drejtpërdrejt në këtë vendimmarrje është Sekretari I Përgjithshëm I Kryeministrisë.

Zonja e cila është sot në detyrë, konfirmoi që megjithëse ata e kanë kundërshtuar proçedurën e koncesionit, ata kanë thënë që kjo që po bëni nuk është ligjore, Sekretari i Përgjithshëm i Kryeministrisë ka marrë përsipër dhe ka çuar një vendim të këshillit të Ministrave, në Kryeministri, e ka miratuar përa i përket kësaj proçedure konçesionare.

Jo vetëm kjo, por njëkohësisht fakti që, i gjithë Komisioni i Konçesionit për Inceneratorin e Elbasanit, ;por kjo vlen njëkohësisht edhe për Tiranën dhe për Fierin, të gjithë të përfshirë nga i pari deri tek i fundit në vendimmarrje, kanë qenë në shkelje të ligjit, sigurisht me bekimin, miratimin dhe insistimin e ministrave të tyre dhe shefave të tyre.

Ajo që ka ndodhur me proçedurën e Elbasanit që nuk është publikuar, që nuk ekziston, pavarësisht kësaj është paguar nga buxheti i shtetit, është procedura me shkeljen më flagrante.

E njëjta gjë me shkelje ka ndodhur me inceneratorin e Tiranës, por njëkohësisht shkelje kanë ndodhur edhe për Inceneratorin e Fierit.

Të tre inceneratorët nuk kanë pasur vlerësimin e ndikimit në mjedis, nuk kanë pasur leje mjedisore, nuk kanë plotësuar kërkesat e ligjit, kanë shkelur me të dyja këmbët ligjin përsa i përket këtyre procedurave, por nga ana tjetër sot zbuluam që institucione zyrtare shtetërore i lanë duart dhe thanë se nuk na kanë përfshirë në këtë aferë.

Përse është përfshirë në këtë aferë vetëm Ministria e Mjedisit, Ministria e Ekonomisë, Sekretari i Përgjithshëm i Kryeministrisë dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës. Katër persona kyç i kanë lënë pa përfshirë, siç e kërkon ligji, pa marrë pjesë në vendimmarrje institucionet e tjera. Këta katër persona që kanë kryer këtë procedurë joligjore sot duhet të jenë përpara drejtësisë dhe janë përgjegjës për këtë aferë.

Ne sot dëgjuam në fakt disa pohime shumë të rëndësishme nga Kryetari i Bashkisë së Elbasanit, dhe unë besoj se e kemi trajtuar çështjen ashtu siç duhet.

Këtu nuk bëhet fjalë për incenerimin si një alternativë, por fakti është; Përse u vendos që në Shqipëri të ndërtoheshin tre inceneratorë kur të tre inceneratorët nuk kanë kapacitetin për të mbuluar nevojat që ka Shqipëria.

Përse u vendos t’i jepej një kompanie që nuk ka asnjë ditë eksperiencë në këtë fushë ky proces incenerimi për të tre qytetet.

Përse u vendos që kësaj kompanie që duhej të financonte me burimet e veta, që nuk kishte snjë kapital, i dhanë kontratën konçesionare dhe i vendosi si barrë, si hipotekë.

Përse u vendos që t’i jipej ky koncesion? Përse Sekretari i Përgjithshëm i Kryeministrisë vendosi ta kalojë vendimin e Këshillit të Ministrave, të paktën 10 vendime të Këshillit të Ministrave për të tre inceneratorët kur nuk kishte buxheti, janë tenderuar para që nuk ekzistojnë.

Cilat janë tarifat reale që ne po paguajmë.

Ne i kemi dhënë përgjigje këtyre pyetjeve shumë të rëndësishme sot dhe sigurisht në ditët e shkuara.

Jemi të angazhuar për të vazhduar për ta çuar deri në fund këtë aferë.

Ashtu siç kemi provuar që të treja procedurat janë korruptive edhe zbatimi i kontratave është korruptiv. Ministrat përgjegjës dhe stafi i tyre duhet te jene përpara drejtësisë sepse po paguajmë para për procedura korruptive, per kontrata korruptive por me e rëndësishmja para qe kanë shkuar në xhepat e ish zyrtarëve.

Kompanitë e koncensionarit të Elbasanit, të Fierit dhe të Tiranës kanë paguar veten e tyre. Në kemi të gjitha faturat dhe do t’i vendosim në dispozicion. Kanë praguar shpenzime të jashtëzakonshme për incenerator qe nuk ekzistojnë. Kanë paguar shpenzime të papërballueshme për çdo biznes tjetër normal qe punon dhe paguan taksa në Republikën e Shqipërisë. Kanë marrë monopolet për dherat në Tiranë.

Kanë marrë monopole, licenca, kontrata dhe i kanë shtuar punën incenerator të Tiranës

Dhe të gjitha këto në i kemi provuar në komisionin hetimor. Unë i kërkoj sot shqiptarëve të bëjnë durim. Edhe pak ditë kemi në dispozicion dhe të gjithë do të shohin se si ne do të vendosim përpara përgjegjësisë zyrtarët që kanë firmosur dhe njerëzit politike. Asnjë vendim nuk është marrë vetë nga zyrtarët është marrë me vullnetin dhe mbrojtjen politike. Janë thërritur punonjësit në zyrat e shtetit për t’i presionuar per te firmosur per këto kontrata.

Sot zyrtarët që ishin në komision, të gjithe të përfshirë në procesin e koncesionit të Elbasani, të Fierit dhe të Tiranës, të gjithë të friksuar nga ligji, të gjithë të frikësuar nga komisioni hetimor, të gjithë të frikësuar për këtë aferë të jashtëzakonshme. Besoj se përgjegjësit janë të qartë, ne çdo ditë po i denoncojmë faktet. Ditën e premte do vijojmë denoncojmë fakte të tjera që lidhen me zbatimin e kontratës me inceneratorin e Tiranës.

Jemi në pritje njëkohësisht edhe të marrjes së dëshmisë së administratorit aktual të Fierit. Pyetjes kryesore se ku kanë shkuar paratë po i jepet përgjigje me këtë komision hetimor.

Të gjithë po kuptojnë që 430 mln euro kanë shkuar në drejtim të paditur, në xhepat e Klodian Zotos, Morel Mertirit, Stela Gugallias të cilët kanë zbrazur edhe llogaritë bankare dhe janë larguar në kërkim ndërkombëtar përpara se të japin përpara drejtësisë dëshmitë e tyre dhe të mbajnë përgjegjësi.

Në emrin tim, në emër të PD ju informoj që do të vazhdoj deri në fund që të hedhim dritë për këtë aferë. Të vazhdojmë të publikojmë faktet siç i kemi publikuar pa asnjë kompromis, pa u intimiduar nga askush vetëm më të drejtën dhe me ligjin ashtu siç kemi bërë në 6 vitet e fundit. Të gjithë qytetarët po e kuptojnë dita ditës Edi Rama, tre ministra dhe kryetar bashkie, njëkohësisht një grup zyrtarësh përgjegjës për këtë aferë po bëhet publike i gjithë grupi kriminal që në kemi denoncuar këtu e vite me pare.

Faleminderit!