PD nxjerr videon: Çdo ditë një mashtrim i ri nga Non-Grata. Demokratët e dinë që ai ka vetëm hallin e tij

Partia Demokratike, ndërsa ka publikuar videon rithekson se sot çdo shqiptar e ka të qartë se nëse mbështet Berishën e Metën, atëherë ka mbajtur në pushtet kryeministrin Edi Rama.

Ditë e re, mashtrim i ri.

Non grata vjen vërdallë nëpër Shqipëri duke përdorur kandidatët e Shtëpisë së Ilirit për hallin e tij.

Non grata nuk mund të pranojë njeri tjetër prandaj kudo është ai, si kandidat, si kryetar, si udhëheqës, sa edhe Enver Hoxha do i’a kishte zili. Edhe emrat e pseudokandidatëve i prezanton me foton e tij. Sa më shumë i shtohen hallet, aq më shumë i shton mashtrimet. Siç bëri kur si një frikacak tha se do votonte kundër e kur erdhi koha e votës iku si burracak.

Demokratët e dinë se ai ka hallin e tij, ashtu se si edhe me 8 janar, qëllimi i tij është shkatërrimi i Partisë Demokratike.

Sot çdo shqiptar e ka të qartë: nëse mbështet Berishën e Metën, mban Ramën.

(Rilindja Demokratike)