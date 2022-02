“Komisioni Hetimor e faktoi”, Tabaku: Gugallja dhe Zoto kanë përfituar pa garë edhe 25 vjet kontratën koncesionare të Inceneratorit të Elbasanit për shitjen e energjisë

Nënkryetarja e PD-së Jorida Tabaku deklaroi sot se Komisioni Hetimor i Inceneratorëve faktoi sot se Stela Gugallja dhe Klodian Zoto kanë përfituar pa garë dhe në kundërshtim me ligjin edhe 25 vjet kontratën koncesionare të Inceneratorit të Elbasanit për shitjen e energjisë.

Të nderuar qytetarë,

Të nderuar kolegë, gazetarë që keni ndjekur edhe për sot për pothuaj 6 orë komisionin hetimor, herë me zë të ulët, herë më zë të lartë, dua t’ju informoj për disa elementë të rëndësishëm që diskutuam gjatë ditës së sotme.

Gjatë ditës së sotme kemi arritur në konkluzionin duke intervistuar administratorët e kompanisë Albtek Energy që administron inceneratorin e Elbasanit, që tashmë është një skenë krimi. Që e njëjta skemë e pastrimit të parave që ka ndodhur me inceneratorin e Tiranës dhe Fierit, ka ndodhur edhe me inceneratorin e Elbasanit.

Janë të paktën 10 kompani të cilat janë hapur nga Stela Gugallia, Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, të cilët kanë nënkontraktuar veten. Çdo punë e inceneeratorëve të Elbasanit, Fierit dhe Tiranës është bërë nga këto kompani nënkontraktuese.

Kompanitë janë paguar me para nga buxheti i shtetit. Kompania e inceneratorti të Elbasanit ka marrë garanci sovrane nga buxheti i shtetit për të paguar paga 4 mijë, ndërkohë që e gjithë Shqipëria, gjithë ekonomia u mbyll, inceneratori i Elbasanit ka marrë garanci sovrane, ndërkohë që merrte edhe pagesat e buxhetit të shtetit.

Dhe ajo që është më e rëndësishmja është ajo e nënkontraktimeve.

Këtu kemi të bëjmë me një skemë të mirëfilltë të pastrimit të parave, para të cilat kanë shkuar në kompani fiktive, kanë shkuar në pronësi të Gugallias dhe Zotos, me dyshimin që kosto reale e inceneratorit të Elbasanit nuk është aq sa thuhet në vlerën e kontratës koncensionare.

Elementi më i rëndësishëm që doli sot gjate diskutimit, ishte edhe vendimi Nr. 792 i Këshillit të Ministrave.

Çfarë thotë ky vendim?!

Ndërkohë që qeveria shqiptare kishte dhënë një koncesion për 7 vite për inceneratorin e Elbasanit, njëkohësisht duke përfshirë incenerimin dhe shitjen e energjisë, mbaronte për 7 vite dhe merrte në dorëzim bashkia Elbasan. Qeveria shqiptare i jep një koncension tjetër për 25 vite vetëm për shitjen e energjisë.

Një koncesion i cili sot po i heq të ardhura buxhetit të shtetit. Një koncesion që sot e ka marrë përsëri Klodian Zoto dhe Stela Gugallia.

Kjo kontratë koncensionare e cila ne fakt është një fletë bakalli, shet të drejtat koncensionare për të shitur energjinë dhe bazohet njëkohësisht në një vendim të ERE-s.

Pra, një koncesion që e kemi paguar 21.6 mln eruo pa TVSH, një koncesion që kishte parasysh edhe shitjen e energjisë që do administrohej nga bashkia e Elbasanit, që do gjeneronte edhe të ardhura për bashkinë e Elbasanit, është dhënë një kontratë tjetër koncensionare për ta zgjatur atë pa procedurë, pa garë, tek Klodian Zoto dhe Stela Gugallia me 25 vite.

Kjo mban firmën e z.Damian Gjiknuri.

Elementi i trete që ne sot arritëm të kuptojmë nga dëshmitë në komisionin hetimor lidhet me cështjen e inceneratorit të Tiranës.

Kontrata koncensionare e inceneratorit të Tiranës ka disa elementë; ka depozitimin e mbetjeve 29 euro/ton mbetje që do paguajë kushdo që depoziton mbetje atje, ka shitjen e energjisë që kompania do përfitoje 130 mln euro dhe ka 70 mln euro që do përfitohen nga skrapi.

Por sot nga dëshmitë doli që në mënyrë abuzive Bashkia e Tiranës, pa asnjë akt administrativë, pa asnjë vendim te Keshillit te Ministrave, pa asnjë kontratë detyron të gjithë firmat të cilat ndërtojnë në Tiranë, duke mos diferencuar kushdo në vepra publike apo me fonde publike, apo ndërtime të tjera private t’i çojnë në inceneratorin e Tiranës duke i krijuar pune inceneratorit te Tiranes me nje volum prej 40 mln euro shtese. Ne shkelje te kontratës, ne shkelje te gjithë ligjeve te vendit duke kthyer inceneratorin e Tiranes ne nje miniere te vertete ari.

Ne nuk e dimë se sa të ardhura merr sot inceneratori i Tiranës.

Se ccfarë ndodh sot me inceneratorin e Tiramës.

T’ju them edhe një fakt të rëndësishëm, a e dini që inceneratori i Tiranës ka blerë Ranage Rover për 95 mijë euro? Ka blerë Mercedes për 60 mijë euro fatura të cilat janë të gjitha të depozituata në Komisionin Hetimor.

A e dini se si janë shpenzuar paratë publike për udhëtime?

Jemi të vendosur për të bërë transpaencë deri në fund se ku kanë shkuar paratë publike.

Se si është bërë skema e pastrimit të parave, se si ka abuzuar shteti.

Në fund të këtij Komisioni Hetimo kishin për të dëshmuar anëtarët e Komisionit të Konccesionit, pesë zotërinj të cilët kanë bërë proccesdurat më korruptive, jo për faj të tyre, por për faj të atyre që i kanë udhëruar.

Proccedurat më korruptive konccesionare të njohura ndonjëherë në Republikën e Shqipërisë.

Zotërinjtë na sollën një shkresë të SPAK të cilët ishin persona atë paditur për ccështjen e Incenerastorit të Elbasanit.

Nuk është qëllimi ynë të prishim hetimin. Nuk është qëllimi ynë që të cënojmë një vizë shumë të hollë të kuqe që ekziston midis ndarjes së punës së Komisionit Hetimor dhe të SPAK, qëllimi ynë është të hedhim dritë, të vëmë nën presion SPAK, që të vendosë këto persona përpara drejtësisë, por kurrësesi të cënojmë këtë hetim.

Për këtë arsye Komisioni vendosi të administrojë dëshminë e tyre që ata janë të pandehur dhe e kanë të pamundur që të flasin për një ccështje për të cilën janë të pandehur, por unë do të hjedh dritë dhe do të vë në dispozicion të gjitha dokumentet e dosjes hetimore të Elbasanit, të gjithë proccedurat, të gjithë firmat e të gjithë ministrave, të gjithë përfaqssuesve të Bashkisë Elbasan dhe sidgurisht Sekretarit të Përgjithshëm të Kryeministrisë dhe Edi Ramës. Transparenca për dosjen e Elbasanit do të fillojë që nesër në mëngjes me dokumenta që do vendosen në dispozivion që kushdo të marrë vesh se ccfarë ka ndodhur me këtë aferë.

Unë kam vetëm një thirrje për punonjësit puvblikë që ajanë të përfshirë të poaditur ose nën hetim sot.

Mbroni veten, tregoni kush ju ka urdhëruar. Mos merrni përsipër fajin e persoanave politikë. Ndihmoni buxhetin e shtetit, ndihmoni zbulimin e aferës më të madhe korruptive. Do na keni në krah nqse bëheni bashkëpunëtorë të drejtësisë.

Për këtë arsye i bëj thirrje kujtdo që është i përfshirë si i paditur ose në hetim të tregojë kush e ka detyruar të vendosë firmat për proçedurat korruptive të Inceneratorit të Elbasanit sepse sot kishim Komisionin e Inceneratorit të Elbasanit. Une ju falenderoj për durimin dhe opinionin publik ku falë punës dhe insistimit të Komisionit Hetimor dhe Partisë Demokratike po merret vesh se çfarë ka ndodhur me 430 milionë euro fonde publike.