Akuzat e bëra nga PD po faktohen çdo ditë/ Projekti i kabanizimit të vendit, ishte me mbështetjen dhe dijeninë e plotë të Edi Ramës. Shqiptarët duan të dinë nga SPAK: A ka nisur hetimit për Ëngjëll Agaçin?

Partia Demokratike i drejtohet sot SPAK-ut me një pyetje nëse ka nisur hetimet për socialistin Ëngjëll Agaçi.

Në një deklaratë nga selia blu, Arbi Agalliu tha se akuzat e bëra nga PD po faktohen çdo ditë, dhe sipas tij, “Projekti i kabanizimit të vendit, ishte me mbështetjen dhe dijeninë e plotë të Edi Ramës”.

DEKLARATË E PARTISË DEMOKRATIKE, ARBI AGALLIU

Kanabizimi I Shqiperise, vjedhja me Inceneratorët, korrupsioni, kriminalizimi I pushtetit, janë projekte të hartuara, mbështetura dhe zbatuara me dijeninë e plotë të Edi Ramës.

Tashmë është e qartë për çdo shqiptarë se si Edi Rama përmes këtyre projekteve kriminale, ka tjetërsuar vullnetin e shqiptarëve, përmes blerjes së votave dhe përdorimit të kriminelëve në zgjedhje.

Akuzat e bëra nga PD po faktohen çdo ditë. Projekti i kabanizimit të vendit, ishte me mbështetjen dhe dijeninë e plotë të Edi Ramës.

Ish-gjenerali i Guardia Di Finances, Fabrizio Lisi, i arrestuar në Itali, ka qenë pjesë e Guardia di Finanzia në kohën kur vendi u mbulua nga kanabisi dhe shifrat manipuoheshin.

Dhe për këtë, me ndihmën e Sekretarit të përgjithshëm të Kryeministrisë, Engjëll Agaçi, ai ka përfituar 3 hektarë tokë në bregdetin e Vlorës.

Pra, kësaj skeme kriminale i ka shërbyer sekretari i përgjithshëm i Edi Ramës, Ëngjëll Agaçi.

Sot ish-gjenerali i Guardia Di Financës, Fabrizio Lisi, dhe ish-ministrt i Brendshëm, Saimir Tahiri janë në burg.

Lidhjet e Agaçit me gjeneralin e korruptuar italian, tashmë i arrestuar, janë provë se vetëm një njeri me pushtet absolut pranë Edi Ramës, mund të ndërmerrte një operacion të tillë dhe se Saimir Tahiri, ministri i dënuar për bashkëpunim me bandën e Habilajve, ishte vetëm zbatuesi i këtij operacioni.

Çuarja para drejtësisë e njeriut që nën gradat e gjeneralit, ishte vënë nën shërbim të mafias së Kanabisit në Shqipëri, duhet të jetë pikënisja e një operacioni hetimi që do të çojë tek Edi Rama.

Shqiptarët sot duhet ta dine:

A ka nisur hetim SPAK për Ëngjëll Agaçin dhe rolin e tij në shpërblimin me tokë dhe apartamente në bregdet të Fabrizio Lisi, në këmbim të fshehjes së informacionit për kanabizimin e vendit?

A u tjetërsua prona në bregdet për t’iu dhuruar Fabrizio Lisit?

Si u ndryshua informacioni i Guardia di Finances për kanabizimin e Shqipërisë dhe cili ishte roli i Ëngjëll Agaçit?

Por asnjë nga këto nuk do të ishte e mundur pa mbështetjen e Edi Ramës.

Madje sot çdo shqiptar e ka të qartë perse Edi Rama u bë pronari i vetëm i bregdetit shqiptarë.

Që pronat e qytetarëve tua jepte në këmbim të fshehjes së kanabizimit të vendit, të manipulimit të zgjedhjeve, zyrtarëve të korruptuar dhe oligarkëve që menaxhojnë dhe shtojnë paratë e tij dhe ministrave të tij.

SPAK duhet të veproje pa humbur kohë. Të nisë hetimet dhe të çojë para drejtësisë ata që po u vjedhin paratë e u vrasin shpresën shqiptarëve.

Partia Demokratike do të jetë në mbështetje të drejtësisë që në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë të veprojë ndaj çdo zyrtari të korruptuar dhe të vendosur në shërbim të krimit.

Sot është më e qartë se kurrë:

Edi Rama është i korruptuar.

Qeveria e tij është e korruptuar.

Me këta në krye, Shqipëria nuk do të ketë zhvillim.

Shqiptarët duhet ta braktisin të shkuarën dhe të korruptuarit!