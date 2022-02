Tabaku-Manjës: Kur ti të shkosh përpara drejtësisë për “Dosjen 184 “, atëherë do të jetë ditë e bardhë për Shqipërinë

Të nderuar kolegë, të nderuar qytetarë unë doja t’ju kujtoja të gjithë qytetarëve shqiptare, por zotit Manja në mënyë të veçantë, kur Robert Aga i kërkonte të bëhej shef komisariati në Bulqizë, përgjigja e zotit Manja ishte:

“Tani a do më dëgjosh mua? Bisedo me Xhemalin se Xhemalin e kam të madhin e Komisionit të Sigurisë. Ne e bëjmë llafim që tit ë shkosh nalt, por na mbaro një çikë këto gjërat e vogla këtu në Dibër o miku im.

Në rregull. Mirë vëlla”- i thotë Rober Aga.

Kur ti të shkosh përpara drejtësisë për “Dosjen 184 “, atëherë do të jetë ditë e bardhë për Shqipërinë.