Teksa nesër në Kuvend pritet të votohen zgjatja e mandatit të organeve të vettingut, Partia Demokratike do te mbledhe neser Grupin Parlamentar ku do të vendoset edhe se si do të jetë qëndrimi për vettingun.

Mësohet se sekretari i grupit parlamentar, Arbi Agalliu iu ka dërguar një mesazh deputetëve demokratë, ku kërkon që ata të jenë të pranishëm në seli në orën 09:00.

“Pershendetje!

Neser ne oren 09:00 do te kemi mbledhje grupi ne seli!

Ju faleminderit!”, thuhet në mesazh.