Dhurata Çupi në Këshillin e Integrimit: Administrata publike e politizuar nga militantë të PS. 100 mijë të punësuar më shumë se në 2014

“Një nga arsyet madhore pse Shqipëria nuk bëhet një shtet europian në shërbim të qytetarëve është politizimi i thellë i administratës publike”. Kështu deklaroi deputetja e PD Dhurata Çupi në mbledhjen e Këshillit të Integrimit. Ajo tha se në vitin 2014 kemi pasur një administratë publike me 84 mijë punonjës, sot e kemi me 184 mijë dhe se pjesa dërrmuese janë patronazhistët e Edi Ramës

“Në fjalën time të parë në Këshillin e Integrimit fola pa doreza për këtë plagë, që është përkeqësuar ndjeshëm këto 8 vjet të qeverisjes së Edi Ramës.

Në vitin 2014 kemi pasur një administratë publike me 84 mijë punonjës. Sot e kemi me 184 mijë. Pjesa dërrmuese janë patronazhistët e Edi Ramës. Detyra e tyre nuk është shërbimi ndaj qytetarëve, por shërbimi ndaj partisë. Në 8 vjet, shqiptarët paguajnë pothuajse dyfishin e parave për militantët e Edi Ramës, rreth 620 milionë euro. Nuk ecim dot përpara, nëse nuk themi të vërtetën dhe nëse nuk e kurojmë të keqen.

Reforma në Administratën Publike është një nga më të rëndësishmet. Nëse ajo nuk do të jetë e thellë dhe e plotë, shërbimet për qytetarët do të mungojnë dhe korrupsioni do të vazhdojë për llogari të partisë shtet”, deklaroi Çupi.