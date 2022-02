Komisioni Hetimor për Inceneratorët/ Jorida Tabaku: Procedurat, pronat dhe shkeljet financiare të gjetura nga KLSH, elementët kryesorë të hetimit për inceneratorin e Fierit

Kryetarja e Komisionit Hetimor per Inceneratoret, Jorida Tabaku ka denoncuar te tjera shkelje ne hetimin per inceneratorin e Fierit.

Sipas saj procedurat, pronat dhe shkeljet financiare të gjetura nga KLSH jane elementët kryesorë të hetimit për inceneratorin e Fierit.

PJESË NGA FJALA E KRYETARES SË KOMISIONIT HETIMOR PËR INCENERATORËT, JORIDA TABAKU

Shkeljet e konsideruara nga KLSH që bëjnë pjesë në grupin financiar të shkeljeve. Sipas KLSH-së, përveç pjesës së proçedurës menaxhimit dhe lidhjes së kontratës, zbatimit të kontratës, problematika kryesore me inceneratorin e Fierit është; për një kontratë të lidhur në vitin 2017 që duhej të përfundonte në vitin 2018 kur e panë që nuk po zbatohej, kur filluan dhe paguan 26 milionë euro, deri në momentin kur nuk u zbatua kontrata, sepse nuk kishte një tokë, nuk kishte një pronë, nuk kishte filluar ende zbatimi i kontratës, pagesat vazhdonin, kontrata nuk ndryshoi dhe në kundërshtim edhe me ligjin për menaxhimin e financave publike, kanë vazhduar dhe kanë paguar një incinerator cili nuk ekzistonte.

Shkelja financiare e fundit që lidhet përsëri me grupin e shkeljeve të kontstauara nga KLSH është zgjedhur alternativa e një kontrate 3 milionë euro më të shtrenjë ndërkohë që mund të ishin zgjedhur alternativa t tjera dhe kompania e inceneratorit duke qenë se nuk punonte, nuk prodhonte energji, nuk digjte mbetje, sepse nuk kishte incenerator në Fier, është përfshirë njëkohësisht në skandalin e TVSH-së fiktive. Xhironte fatura TVSH-je të paktë me 15 kompani të cilat ne i kemi të indentifikuara për të justidikuar pagesat që merrte.

Për të derdhur pagesat që merrte nga thesari dhe këtë e bënte në mënyrë fiktime po me fondet e buxhetit të shtetit. Unë nuk u ndala tek marrëdhënia e kompanisë që nuk kishte asnjë fond, asnjë burim për ta zbatuar këtë koncesion. Merr një kredi bankare të cilën po e paguan edhe sot me buxhetin e shtetit. Nuk u ndala tek pjesa e impianteve të cilat besoj nuk kanë nevojë për asnjë provë të theksojmë se nuk kanë ekzistuar deri vitin e kaluar. Por u ndala tek tre elementë kryesorë në të cilën do të fokusojmë hetimin dhe grupin kryesor të shkeljeve që ne gjykojmë për inceneratorin e Fierit.

Anetaret e Komisionit Hetimor per Inceneratoret Dhurata Çupi dhe Lefter Gështenja po nisen drejt Fierit ku do te kene nje deklarate tek “Inceneratori i Fierit”. Ju lutem ta ndiqni dhe ta transmetoni live.