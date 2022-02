Kandidati i PD për Dibrën, Luan Haka, zbulon sloganin dhe posterin e fushatës

Luani është lindur dhe rritur në Dibër, dhe e banon në Peshkopi me gruan dhe djemtë e tij. Ai është i diplomuar ekonomist dhe ka përvojë të gjatë në shërbim të banorëve të Dibrës si drejtor i Auditit në Prefekturën e Dibrës, si Drejtor i Drejtorisë rajonale të rrugëve dhe si drejtor i ISKSH. Në këto funskione, Luani ka qenë vazhdimisht në kontakt me banorët e krejt zonës duke ju ofruar atyre ndihmë maksimale. Angazhimi politik në PD Luani e ka nisur që me themelimin e saj si anëtar i thjeshtë e deri në postin e sekretarit të degës. Propozimin nga drejtuesit e degës Dibër për të kandiduar si kryetar bashkie, Luani e konsideron një nder dhe vlerësim për të qenë sërish në shërbim të qytetarëve dibranë. Lidhja e tij me Dibrën është e fortë dhe e pandashme.