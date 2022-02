Gjirokastër/ Qëllonte me armë qentë e fshatit, 59-vjeçari plagos aksidentalisht kushëririn

Mëngjesin e sotëm në fshatin Picar të Gjirokastrës, ka ndodhur një plagosje me armë zjarri.

59-vjeçari me inicialet A.M po qëllonte me armë ndaj qenve të fshatit mirëpo aksidentalisht plagosi edhe kushëririn e tij.

Siri Muro është personi i cili ka mbetur i plagosur me armë zjarri nga kushëriri i tij. Ishte shpërthimi i saçmës nga gryka e armës së gjahut, ajo e cila dëmtoi kushëririn e tij, i cili ishte në krah të agresorit të qenve.

Muro ndodhet në spitalin e Gjirokastrës, aty ku ndodhet ndihmën e duhur mjekësore duke qenë se mori lëndime serioze. Fatmirësisht Muro ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Policia ka bërë ndalimin e 59-vjeçarit, ndërkohë që ende po vijon hetimet për ngjarjen e rëndë.