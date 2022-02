Kandidati i PD në Lushnje Indrit Sefa fushatë derë më derë/ Bashkia do të jetë një derë e hapur në shërbim të qytetarëve

”Sot ju bashkova fushatës derë më derë të lajmëtarëve të fitores. 💪✌️

15 vite keqqeverisje nga Partia Socialiste janë një barrë shumë e rëndë për bashkëqytetarët tanë. Lushnja është familja jonë e madhe dhe 6 Marsi është mundësia për një qeverisje në shërbim të qytetarëve. 🇦🇱✌️

Do trokasim në çdo derë, do mbajmë shënim shqetësimet e shtuara të bashkëqytetarëve të mi, do ofrojmë zgjidhet tona, duke besuar se më 6 Mars bashkia do ti kthehet qytetarëve. Modeli ynë është i njëjtë me atë që bashkëqytetarët e mi më ofruan sot: Bashkia do të jetë një derë e hapur në shërbim të tyre. 🤝” shkruan Sefa