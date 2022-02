BAFTA 2022, ja cilët janë filmat e nominuar për çmim

Janë shpallur nominimet për çmimet e Akademisë Britanike të Filmit 2022, “BAFTA Awards”. Filmat “Dune”, “The Power Of The Dog” dhe “Belfast” kryesojnë nominimet me respektivisht 11, 8 dhe 6 nominime përkatëse.

Epika fantastiko-shkencore me protagonist yllin Denis Villeneuve mori një sërë nominimesh, si dhe për çmimin kryesor – për filmin më të mirë, ndërsa biografia e errët perëndimore e Jane Campion dhe biografia irlandeze e Kenneth Branagh pasojnë listën me nga 8 dhe 6 nominime respektivisht.

Ndërsa Akademia njohu edhe një herë tre gra në listën e ngushtë të nominimeve për çmimin “Regjisorja më e mirë e vitit”, nominimet e këtij viti dështuan në zotimin e BAFTA-s për të përmirësuar diversitetin – kjo pasi vetëm shtatë njerëz me ngjyrë janë nominuar, në dallim nga 12 sa ishin vitin e kaluar.

Prestigjiozja “Variety” në një artikull të publikuar javë më parë, parashikoi aktoren shqiptare të filmit “Zgjoi”, Yllka Gashin, si kandidate potenciale për t’u nominuar në kategorinë “Aktorja më e mirë e vitit”. “Bafta” do të mbahet më 13 mars në “Royal Albert Hall” të Londrës, Mbretëri e Bashkuar.