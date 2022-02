Basha: Edi Rama, Sali Berisha dhe Ilir Meta janë bëre bashkë.T’i japim fund politikanëve të paprekshëm, kthimi një fytyrë njerëzore i politikës

Edi Rama, Sali Berisha dhe Ilir Meta janë bëre bashkë për të shkatërruar partinë demokratike secili për arsyet e veta, i pari sigurisht sepse e ka sot pengesën e vetme, është kështu apo jo? Kush tjetër është në betejë dhe i jep zemër edhe të tjerëve? Një nga një institucionet janë të kapur të paktet janë gazetarët s’po them mediat që mbahen. Pengesa e vetme për të rivendosur sundimin absolute për Edi Ramën është partia demokratike. I dyti e ka thënë qartë o bëhuni mbulese për mua ose do ju shkatërrojë dhe e provoje me 8 Janar, por falë vendosmërisë demokrateve e mori përgjigjen që meritonte. Që ajo shtëpi është e demokrateve, që kjo parti është e demokratëve dhe do të jete e demokratëve. Kurrë, asnjëherë e asnjë emër të përveçëm kushdo qoftë ai. E për të tretin nuk besoj se ka nevojë të bëje komente se tani të gjithë e kemi kuptuar lojën e tij se gjithmonë ka investuar që të dobësohet Partia Demokratike, gjithmonë ka investuar të dobësohet në forma dhe mënyra të ndryshme duke e goditur, duke e lajkatuar ndonjëherë duke bëre si ekstremist më i madh i demokratëve, pse? Për të marr votash demokratësh dhe pastaj për ti çuar tek Edi Rama. Këto janë dy sfida përballë të cilave gjendemi ndërkohe ne kemi një plan të qartë për të ecur përpara dhe në këtë plan na duhet të marrim gjithë atë pjesë të shoqërisë që është shumica dërrmuese e shoqërisë e cila sheh nga ne rrugët e zgjidhjes.

T’i japim fund politikanëve të paprekshme. Paprekshmërisë të politikanëve gjithë janë të prekshmet vetëm politikanët jo, të gjithë mund t’i nënshtrohen vettingut vetëm politikanët jo. Të gjithë ndëshkohen nëse shkelin ligjin rreptësishtë, vetëm politikanët nuk preken dhe nuk kapen duke kryer krimi. Kthimi një fytyrë njerëzore i politikës nuk do të thotë thjeshtë të pastrojmë politikën nga ato fytyra jo njerëzore edhe pse mua më duken të buzëqeshur nga televizioni por që në fakt nga mëngjesi deri në darkë punojnë kundër interesit publik, do të thotë po kështu në politikë të krijojmë instrumente që njerëzit që duhet të jene ata që e shohin politikën si instrument shërbimi dhe jo si instrument përfitimi dhe që të ndodh kjo duhet të kemi një reforme të thellë të sistemit zgjedhor që ta bëje përfaqësimin e qytetareve në parlament reale jo efektivë, ju e dini preferencën time për një maxhoritar të pastër.

Sigurisht kjo nuk do të thotë nuk jam i hapur ta diskutojë me bashkëpunëtorët e mi në radhë të parë, me partine demokratike, me të gjithë partitë dhe faktorët e tjerë politike dhe jo politike, më të gjithë qytetarët edhe idetë e mendimeve e të tjerëve por e rëndësishmja është në ato karrige të shkojnë përmes një vote të pacenuar dhe të pa ndikuar në mënyrë të paligjshme ata që përfaqësojnë njerëzit, pse? Në atë moment do luftojmë për njerëzit se do vijmë të hapim llogari para njerëzve dhe kur e dinë që do vijnë të japin llogari para njerëzve janë automatikisht shpresa dhe garancia që do ta mbajnë qeverinë përgjegjëse për atë që bën. Sot heshtin, heshtin ato që janë ulur atje, që kanë shumicën e kartonëve që ia kanë dhënë njerëzit ia ka dhëne dhe ia merr Edi Rama me veglat e tij. Një reforme e sistemit zgjedhor shoqëruar me një reforme territoriale që e rikthen pushtetin vendor që është pushteti që duhej të zgjidhe çështjen e njerëzve se një vend demokratike, shumica e problemeve zgjidhen nga pushteti vendor, pse? Sepse është afër njerëzve.