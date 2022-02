Escobar e Lajçak në Kosovë, diskutime për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

I Dërguari Special i SHBA-ve për Ballkanin, Gabriel Escobar dhe Emisari Special i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak do të vizitojnë sot Kosovën. Mësohet se Lajçak dhe Escobar do të qëndrojnë në Kosovë deri më 2 shkurt. Telegrafi ka mësuar se Lajçak dhe Escobar do të takojnë presidenten Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe zv.kryeministrin Besnik Bislimi.

Po ashtu bëhet e ditur se ditën e martë dy zyrtarët e lartë do të takojnë liderët e partive politike. Ndërsa, Lajçak do të takojë edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Lajçak dhe Escobar do të takojnë përfaqësuesit ndërkombëtarë në Kosovë dhe do të kenë konferencë për media. Qëllimi kryesor i kësaj vizite është diskutimi i hapave të ardhshëm në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i lehtësuar nga BE-ja dhe i mbështetur nga SHBA-ja.

Mesazhet kryesore të tyre për institucionet në vend pritet të jenë rifillimi i dialogut dhe zbatimi i marrëveshjeve të kaluara me Serbinë, përfshirë Asociacionin. Madje, sipas njohësve të procesit të dialogut, liderëve institucionalë do t’i parashtrohen edhe kërkesat e sekretarit amerikan, Blinken për gjetjen e zgjidhjes për të pagjeturit dhe marrëveshjen për energjinë në veri.