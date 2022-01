Basha mesazh ngushëllimi për ndarjen nga jeta të Dom Gjergj Simonit: Dëshmitar i vuajtjeve në burgjet e diktaturës dhe simbol i qëndresës shpirtërore ndaj të keqes!

Kryedemokrati Lulzim Bash aka shprehur ngushëllimet për ndarjen nga jeta të Dom Gjergj Simonit.

“Me trishtim mora lajmin e ndarjes nga jeta të Dom Gjergj Simonit, dëshmitar i vuajtjeve në burgjet e diktaturës dhe simbol i qëndresës shpirtërore ndaj të keqes. Do ta kujtojmë përherë me nderim dhe respekt Dom Gjergj Simonin, për qëndresën në ato kohë të errëta dhe për mposhtjen e frikës me kremtimin e meshës së parë në Shkodër, që hodhi themelet e lirisë. U prehtë në paqe!”- shkruan ai.