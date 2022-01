Flamur Noka kapet mat në telefon/ Çfarë ka biseduar me Nikollën e ministrin e Ramës në seancë teksa fliste Berisha(FOTO)

Njihet si opozitar i flaktë, aq sa edhe brenda të vetëve vendosi të dalë kundër, por duket se marrëdhëniet institucionale i mban mirë e korrekt. Bëhet fjalë për deputetin demokrat Flamur Noka, të cilin kryedemokrati Lulzim Basha vendosi ta përjashtojë nga partia Demokratike, pas protestës së dhunshme të 8 janarit për selinë e PD.

“BalkanWeb”, ka siguruar foto të deputetit Noka ndërsa qëndron i ulur krah ish kryeministrit Berisha, në fund të sallës së parlamentit, edhe kjo pasojë e vendimit të kryedemokratit. Ajo c’ka në fakt tërheq vëmendjen e bie në sy, është telefoni i tij.

Sic duket në fotot e siguruara nga “BalkanWeb”, biseda më e fundit në aplikacion e ‘Whatsapp’ është me kryeparlamentaren Nikolla. Bisedë e cila mban orën 12:17, kohë kur zhvillohej seanca plenare, e kur ish kryeministri Sali Berisha ndodhej në seancë. Po ashtu vetëm pak më poshtë, me sy të lirë, duket se deputeti demokrat, ka komunikim edhe me ministrin e Drejtësisë, Ulsi Manja.

(Rilindja Demokratike)