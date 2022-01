Rënie e menjëhershme e temperaturave. Cila do të jetë dita më e ftohtë

Ditë shumë të ftohta për të kaluar më pas në ditë të ftohta. Ky është parashikimi i motit nga meteorologët e Meteoalb për 10 ditëshin e fundit të janarit.Nga nesër e në vijim do ketë mot të kthjellët, por shumë të ftohtë, të paktën deri të enjten e ardhshme. E hëna pritet të jetë dita më e ftohtë. Ky i ftohtë do qëndrojë disa ditë, të paktën deri të enjten. Do kemi ditë shumë të ftohta dhe më pas të ftohta. Nga e mërkura vlera negative në -15 gradë në zonat malore. Edhe në Tiranë temperaturat do të zbresin në -5 gradë. Dita më e ftohtë përcaktohet dita e hënë dhe e marta e ngjashme. Ka një tërheqje të valës ditën e enjte. Problematike do jenë ngricat në akset rrugore.