“Bashkë për të ardhmen”, Basha në takimin me gratë: LDG duhet të jetë një pasuri kombëtare, procesi i riorganizimit mundësi për të shpalosur vlerat, ku të shohin e të marrin kurajo dhe shpresë të gjitha gratë shqiptare

Basha: Dhuna në familje, që është produkt i drejtpërdrejtë i varfërisë. Të gjitha këto janë problem të shkaktuara nga mungesa totale e vëmendjes ndaj ngave. Dhe mungesa e vëmendjes ndaj grave është një derivate I mungesës së vëmendjes ndaj shoqërisë, ndaj familjes, ndaj njerëzve. Pse vjen? Vjen sepse është prishur mekanizmi bazë, mekanizmi që lidh të qeverisurin me qeverinë. Cili është? Unë të jap votën që të më qeverisësh, por të kërkoj llogari dhe po s’më qeverise mirë të largoj me votë. Ky mekanizëm është shkatërruar. Ky është problem I parë që kemi. Problemi i dytë që kemi është që vendosja e një mekanizmi të cilin ne po e kërkojmë në parlament përmes reformës të sistemit zgjedhor, reformës zgjedhore dhe dënimin e krimeve zgjedhore të 25 prillit. Prandaj është ngritur ai komision hetimor, prandaj shtyjmë ditë për ditë në të gjitha drejtimet, politike, diplomatike dhe me çdo formë dhe mënyrë që të vihen para përgjegjësisë ata që prishën këtë proces dhe rikthimin një orë e më parë tek zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Por zgjedhjet nuk bëhen thjesht për hir të zgjedhjeve, për të ndërruar X-in me Y-in, port ë mbizotërojë vizioni. Ju folët për vizionin tonë për gratë. Çfarë vizioni ka PS-ja për gratë përveçse t’i përdorë si kukulla? Ti përdorë si numra, t’i përdorë si kuota. Çfarë vizioni tjetër keni dëgjuar nga ai që është ulur në poltronin e kryeministrit përveçse i përdor si fasadë? Sepse në rastin e tij pas 9 vjetësh nuk mund të bëhet më as për vizion, as çfarë bilanci ka. Dhe bilanci është emigracioni masiv i vajzave dhe grave të reja, bilanci është rritja e moshës së pensionit për gratë , ndërkohë që duhet të ndodhë e kundërta. Nëse mosha e pensionit për një arsimtar është 63 duhet të jetë 60 dhe jo vetëm për arsimtarët por meqë po flasim për arsimtarët . Do të jetë 59, do të jetë 57 në mënyrë që qindra vajza të reja që kanë mbaruar ndërkohë shkollën por nuk kanë vende pune, të kenë mundësinë të afrohen dhe të punësohen. Ndërkohë që ju që jeni në një kohë dhe në një moshë ku përgjegjësitë që keni pasur si nëna deri tani ju bëhen të shumëfishta sepse jeni edhe gjyshe, mund të keni edhe nipër edhe mbesa të keni mundësi edhe t’i gëzoheni kësaj kohe, edhe të kujdeseni për to. A është e mundur kjo? E gjitha është e mundur. Gjithçka ka të bëjë me vendimet e duhura, me shpërndarjen e duhura të resurseve se nuk jemi shkretëtirë. Jemi një vend që siç e tregon skandali i koncensioneve, i inceneratorëve paska qindra miliona euro për t’u dhënë 3-4 vetave . Por nëse këto qindra miliona euro përdoren për një skemë të re, le të themi te pensionimit të parakohshëm të arsimtarëve me qëllim që të hapin rrugën për punësimin e rinisë, apo të tjera masa për të forcuar shëndetësinë. Atëherë çfarë ndodh? Ndodh që shoqëria në tërësi dhe të paktën gjysma e shoqërisë, mos të themi më shumë përfitojnë në të dyja krahët, zonjat me vite pune përfitojnë një pension më të hershëm, por me kushte më të mira dhe vajzat, zonjushat e kualifikuara përfitojnë mundësinë për punësim. A është e mundur kjo? 100% është e mundur. Mjafton të merret vendimi që Shqipëria nuk mund t’I takojë një grushti njerëzish, duhet t’u takojë të gjithë shqiptarëve. Kemi ardhur këtu për shkak të një qeverie e cila pushtetin e merr dhe mban me një grusht njerëzish, e ndan me një grusht njerëzish dhe punon me një grusht njerëzish. Pasojat i vuajnë të gjithë, i vuajnë në veçanti zonjat dhe gratë. Dhe pa u zgjatur shumë në aspektet tona të programit, kjo është gjëja e parë që duhet të çlirojmë, të kthejmë lirinë e votës, të kthejmë institucionet qytetarëve dhe përmes tyre të jeni të sigurt që do të mundësojmë pastaj zbatimin e këtij programi për zonjat që është shumë I gjerë dhe shumë I thellë për t‘u trajtuar në një takim të vetëm, por që shpresoj se do të kemi mundësinë ta cekim pak sot për disa fusha sipas shqetësimeve që do të ngrini dhe pastaj në ditët ne vijim. Së fundmi doja të cek këtë që Lidhja Demokratike e Gruas duhet të jetë një pasuri kombëtare jo vetëm një pasuri për Patinë Demokratike dhe fati e desh që procesi i riorganizimit t’i paraprijë procesit të riorganizimit të partisë që do të thotë që është edhe mundësia e parë për të sjpalosur vlera e grave demokrate. Së pari përmes angazhimit dhe së dyti përmes vlerave që shpalosen dhe së treti përmes garë, pjesëmarrjes dhe marrjes së përgjegjësive nga m ë të mirat që do të zgjidhni për të drejtuar s’di një strukturë politike, por edhe një strukturë shoqërore, por edhe një pasqyrë kur të shohin, të marrin kurajo dhe shpresë të gjitha gratë shqiptare, jo vetëm demokrate, madje edhe gratë socialiste, shumë pre të cilave e kanë kokën të ulur