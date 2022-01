Isha në sallën e mbledhjes kur fluturuan gurët dhe xhamat në kokën tonë, Gazment Koduzi: Ata që sulmuan skanë lidhje me demokratët

Gazment Koduzi: Demokratët mund të kenë mendime të ndryshme për çështje të ndryshme, por asnjëherë nuk do të sulmonin selinë e Partisë Demokratike dhe aq më tepër të ushtronin dhunë mbi demokratët që ishin brenda kësaj selie. Unë i kisha dëgjuar thirrjet për dhunë ndaj demokratëve pas 9 shtatorit nga zoti Berisha dhe pasuesit e tij, por asnjëherë nuk më kishte shkuar në mendje që të fluturonin gurë, tulla dhe varre mbi kokat e demokratëve që ishin këtu brenda. Unë isha në sallën e mbledhjes bashkë me kolegët e mi kur filluan të fluturonin gurët dhe xhamat në kokën tonë. U ngjitëm nëpër shkallë në katin e mësipërm për t’u mbrojtur nga tullat dhe nga xhamat. Përditë po dalin fakte që personat të cilët ushtruan dhunë ndaj selisë së Partisë Demokratike më 8 janar, nuk kanë lidhje me demokratët ashtu si dhe personat të cilët e ideuan dhe e organizuan këtë dhunë janë shkëputur nga Partia Demokratike njëherë e përgjithmonë.