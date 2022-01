Dogmatizmi dhe atrofizmi 30 vjeçar i PD dhe 80 vjeçar i shoqërinë tonë

E djathta por dhe shoqëria shqiptare ka 30 vjet që pret, kthimin e pronave pronarëve të ligjshëm, dëmshpërblimin e të pushkatuarve, burgosurve, iternuarve dhe rivendosjen e padrejtësive që shkaktoj diktatura në vendin e vet. Po pse nuk ndodhi a thua ishte e pamundur? Jo ishte e mundur por dogmatiku dhe dogmatikët nuk e dëshironin një gjë të tillë pasi i gjithë spektri politik u drejtua nga ish komunistët të cilët me përpikmëri grabitën pasuritë publike, grabitën pronat, formalizuan ekonominë dhe e ligjëruan atë në duart e tyre dhe tani mjaftohen duke dalë e kërkuar falje ( a thua ti se u gërvisht një makinë me tjetrën kur shkëmbeheshin apo u thye një stop) dhe premtojnë se do i kthejnë pronat, do i dëmshpërblejnë të përndjekurit, do vendosin në vend padrejtësitë historike dhe së fundmi do u mbjellin lesh atyre që u kanë rënë flokët. Sa e tuprshëme me këta derdimenë që akoma skanë mbaruar së shpifuri e mashtruari. Mundet të pranohet falja e një 20 vjeçari/e apo edhe deri në 30, por kurrë e atyre që me vulën e pushtetit kanë shkatërruar të tashmen dhe të ardhmen e fëmijëve tanë. Kanë ardhur pa brekë pushtat e pushtetit në 1991 dhe tani janë me miliona dollarë. Erdhën me pantallona me arna drejtorët e ca kryetar bashkishë apo komunash e tani janë me nga 3 apo 4 palë shtëpi, lokale, makina dhe miliona lek nëpër sirtare e bufera nuk po flas për dhuratat, lukset e kukullave barbi .