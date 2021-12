Kreu i PD Basha-Ramës: Grupi ‘na bashkoi non-grata amerikane’ janë e shkuara

Kreu i PD-së Basha i është përgjigjur dhe deklaratave të Edi Ramës.

“Rama tha se nuk ka kryetar PD-ja? Nuk mund të them se kam arritur ta dëgjoj atë që ka thënë Rama sot, skma koment për këtë në vetvete. Ëndrra e Ramës është për të pasur një parti non grata mori goditjen e parë në 9 shtator dhe u bë pluhur e ri në kuvendin ne 18 dhjetorit ku demorkatët zgjdohën të ardhmen duke u bashkuar me shumicën e shqiptarëtve. Do ti japë fund qeverisjes më të korruptuar në rajon sipas DASH, do ti japim fund pandëshkueshmërisë të kastës 30 vjecare, në rolin e personazhit kryesor të trekëndëshit të Bermundës, ai lodhet kot me marifetet për të përcarë PD-në apo ortaku i tij i fundit tubi i oksigjenit kanë dështuar dhe do të dështojnë gjithmonë, PD e pastruar nga hija e së shkuarës është sot alternativa dhe shpresa për ndryshim për ta jetësuar sa më parë si një forcë qeverisëse për vendin. Sa për Ramën dhe grupin e tij na bashkoi non grata amerikane, do të zgjerohet personazhe të tjera nga poltika janë e shkuara.