Basha: Drejtësia të godasë korrupsionin, shqiptarët meritojnë një të ardhme më të mirë

Kreu i PD Basha nënvizoi se PD dhe ai do të angazhohen për t’i dhënë fund sistemit thuajse feudal tw patronazhimit dhe për të instaluar një politikë dhe ekonomi tjetër në vend tek theksoi se shumica e shqiptarëve kanë probleme të shumta ekonomike, ndërsa një pakicë e vogël njerëzish kanë uzurpuar shumë sektorë të ekonomisë dhe jetës shoqërore.

“Unë e di se 40% e familjeve shqiptare nuk do të ngrohin dot familjen e tyre, se nuk do të përballojnë dot koston. Ky është një krim shtazarak. 430 mln euro kanë përfunduar në duart e një grupi politiko-mafioz. Po kështu më shumë se 50% e familjeve nuk do të paguajnë më shumë se 1 vakt në ditë. 90% do të kenë para vetëm për nevojat personale, e jo për t’u kursyer. Ky është një regjim, që ka rrethuar zgjedhjet me qëllim mbajtjen e pushtetit. Nëse arrestimi i një ministri është fillimi i asaj që shqiptarët presin dhe meritojnë 2022 premton të jetë një vit më i mirë për shqiptarët.

Kam një mesazh për drejtësinë, punonjës të policisë dhe gjyqtarë në veçanti të atyre që i është besuar lufta ndaj korrupsionit. E di që është një rrugë e vështirë. Ditë për ditë ata ndeshen nga presione të aktorëve të rëndësishëm, nuk ka rëndësi nëse janë politikë, ekonomikë apo mediatik. Por dihet që jeni aty për t’i shërbyer shqiptarëve që duan fundin e tranzicionit të stërzgjatur. Kur jeni betuar për të marrë detyrat tuaja të rëndësishme, si prokurorë, gjyqtarë, atë betim se keni bërë para shefit të radhës apo kryeministrit as thjesht para një teksti të shtypur në një libër me koperturë të kuqe dhe shqiponjën dykrenare që quhet Kushtetutë. Por atë premtim ia keni bërë shqiptarëve, mbajeni premtimin dhe ecni përpara për luftën ndaj korrupsionit.

Qytetarët do të mbyllin një tjetër vit të vështirë. Nuk është e thënë që Shqipëria të vazhdojë të zbrazet nga ëndrrat, shpresa, të rinjtë e të rejat. Përkundrazi, Zoti na ka bekuar me një vend të jashtëzakonshëm. Zoti na ka bekuar me një rini që s’kanë asgjë mangut nga të rinjtë të Evropës. Ajo që na duhet është fundi i një sistemi thuajse feudal patronazhimi.

Ajo që na duhet është që çdo shqiptarë të marri atë që meriton për atë veti, vlera dhe pune që bën. T’i japim fund patronazhimit që politika ka instaluar në ekonomi, jetën shoqërore dhe politikë. Ky është urimi”, tha Basha.