PD publikon emrat e delegateve te Kuvendit. Gazment Bardhi: Transparencë absolute për shumicën absolute

Sekretari i përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi në një konferencë për mediat theksoi se do të publikojë listën e plotë të 5004 anëtarëve të Kuvendit pasi standardi i PD është vetëm transparenca. Sekretari i përgjithshëm i PD u shpreh se 5004 anëtarët e Partisë Demokratike në 18 dhjetor zgjodhën të ardhmen, zgjodhën interesin e PD, zgjodhën Shqipërinë.

‘Gjatë gjithë kësaj rrëmuje te krijuar në PD, standardi ynë ka qenë transparenca. Transparencë për shumicën absolute të mbështetjes dhe zgjedhjes së të ardhmes nga Kryesia e partisë. Transparencë e plotë për shumicën absolute të anëtarëve të Këshillit Kombëtar që gjithashtu zgjedhin të ardhmen dhe kanë lënë pas të shkuarën. Dhe Sot është radha të bëjmë transparencë për shumicën absolute të anëtarëve të Kuvendit Kombëtar që gjithashtu zgjodhën këtë të shtunë të ardhmen, dhe lanë pas të shkuarën.

Opinioni publik gjatë gjithë kësaj periudhe është mbushur me lajme të rreme, me sajesa dhe keqinformime të cilat kryesisht bëhen për të të mbuluar arsyen kryesore të rrëmujës së krijuar në PD.

Ju e mbani mend ditën që në këtë sallë mblidhej Këshilli Kombëtar, për fat të keq, z.Berisha i bënte thirrje për bojkot anëtarëve të Këshillit Kombëtar. Dhe në momentin kur shumica e anëtarëve të Këshillit Kombëtar nuk iu përgjigjen kësaj thirrje filluan lajmet e rreme. Edhe pse nuk është standard që ne të publikonim emrat e çdo anëtari të Këshillit Kombëtar që mori pjesë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar.

Ju mbani mend gjithashtu thirrjen e përsëritur të z. Berisha që anëtarët e Kuvendit Kombëtar të mos konfirmonin pjesëmarrjen në Kuvendin Kombëtar, pra të griseshin formularët e konfirmimit të pjesëmarrjes. Pra, ne kemi qenë këtu në këtë sallë ku së bashku me Kolegjin e Kryetarëve kemi bërë transparencën e plotë të 5259 anëtarëve të Kuvendit Kombëtar që kishin konfirmuar pjesëmarrjen në Kuvendin Kombëtar dhe që konfirmonin që kishin marrë njoftimin për këtë mbledhje. Edhe sot, edhe pse nuk ka qenë në traditë të PD që të publikohej emrat e pjesëmarrjeve të Kuvendit Kombëtar të PD, pikërisht për ti shkuar transparencës deri në fund, ne kemi vendosur të bëjmë atë që premtuam të shtunën, të publikojmë listën e plotë të anëtarëve të Kuvendit.Unë fillimisht do të ndalem vetëm në listën e anëtarëve të Këshillit Kombëtar që kanë qenë prezent në mbledhje. Më pas, duke qenë se procesi i leximit e të gjitha emrave do të marrë shumë kohë, do t’ia kaloj fjalën për pyetje përfaqësuesve të medias që janë në këtë sallë, për të marrë sqarime për çështje që mund të kenë interes për ta dhe opinionin publik dhe më pas.’’

Sekretari i përgjithshëm i PD Gazment Bardhi fton median te kerkoje transparence nga celula ilegale per delegatet.

‘’Ndryshe nga transparenca jone, ne keto 3 muaj, zoti Berisha ka shkuar genjeshter pas genjeshtre. Pretendon qe ka shumicen, por nuk ben transparence. Kjo kohe ne PD ka marre fund. Pengmarrja e Partise Demokratike per halle personale apo interesa financiare te njerit apo tjetrit, ka marre fund.’’

Bardhi tha se në Kuvendin e Sali Berishës të mbajtur më 11 dhjetor ishin ulur si delegatë kandidatët e Jozefina Topallit dhe Tom Doshit.

Emrat e anëtarëve të Këshillit Kombëtar që morën pjesën në Kuvendin e 18 Dhjetorit.

Adela Qemalli

Admir Kusi

Agest Kopellaj

Agim Baçi

Agron Gjekmarkaj

Agron Kapllanaj

Aida Qoqja

Alban Daci

Albert Avdyli

Albert Kojku

Aldo Gega

Aldo Myftari

Alfred Rushaj

Alfrida Marku

Altin Mece

Amadarda Shanaj

Andi Lila

Andia Ulliri

Anduena Qefaliaj

Anita Doci

Anton Kokaj

Antoneta Celaj

Arben GJuraj

Arben Shkoza

Arbi Agalliu

Arbi Smerlika

Ardi Prushi

Ardian Xhakoni

Ardita KApo

Arif Rexhmati

Arian Ashiku

Arian Karriqi

Arian Lika

Arian Llanaj

Arlind Jaupi

Arlind Boshku

Armend Gjana

Arsen Durmo

Arta Sakja

Artan Murrizi

Aurora Domni

Avzi Ahmati

Basi Cupa

Bedri Qypi

Behar Haxhia

Benardeta Syku

Besa Petriti

Besar Logu

Bilbil Bajraktari

Bledar Komnina

Bledion Nallbati

Blendi Sulaj

Blerim Tafani

Bujar Hoxhaj

Bujar Vreto

Burhan Nisiraj

Dardana Boletini

Darjen Xhindoli

Dashnor Sula

Dashnor Visha

Defrim Goma

Defrim Fiku

Dilaver Kamberaj

Donald Kulla

Dorian Gjomarkaj

Dorilda Kaculi

Dorian Teliti

Dritan Nelaj

Dritan Petova

Dritan Sterkaj

Dritan Sula

Durim Kraja

Dhurata Cupi

Eda Culi

Edlira Devolli

Edmond Cepele

Edmond Isaku

Eduard Rexha

Eduard Tashi

Elda Hoti

elton Hysenshehaj

Elvis Dimashi

Elvis Hajaderlli

Endri Hasa

Endri Gjipali

Endrit Kokoshi

Eneo Zguri

Enkelejd Alibeaj

Enkelejda Rica

Enriketa Papa

Entela Shehaj

Eralda Bano Tase

Ergys Muzhaqi

Erinda Ahmetaj

Erion Sula

Eris Hoxha

Eriselda Prishta

Ermir Matmuja

Ermira Arizi

Ervin Goxhaj

Ervin Salianji

Ervis Xhako

Esmeralda Xhemali

Eugen Isai

Eugen Qendro

Everest Dedaj

Fatbardh Salluku

Fation Veizaj

Famtmir Buda

Fatmir Gjoci

Fehmi Hoxha

Ferdinand Saraci

Ferdinand Xhaferaj

Ferit Ringaj

Festim Dushku

Fisnik Kruja

Fiksnik Qosja

Fitim Zekthi

Flamur Hoxha

Flor Fregja

Florian Pustina

Florian Lila

Florian Qamo

Flutura Acka

Fran Frrokaj

Gasper Lekgega

Gazmend Azizi

Gazmend Koduzi

Gazmend Bardhi

Gent Baholli

Gentian Gaba

Gentian Ndoi

Gentian Muca

Gerard Komini

Gerdian Xhanari

Gezim Caushi

Gezim Ademaj

Gezim Mucejani

Gramoz Hazizolli

Greta Bardeli Gjoni

Grida Duma

Gjergj Prenga

Gjergji Nika

Gjeto Duka

Gjovalin Gjeloshi

hari Imeri

Helga Sallaku

Helidon Bushati

Hergert Alimerko

Hysen Xhura

Ibrahim Bakalli

Ibrahim Bruka

Ibrahim Sako

Ilda llori

Ilir Dervishi

Ilirjan Laci

Imeldi Sokoli

Ina Zhupa

Indri Sefa

Indrit Vokshi

Irisa Çupa

Mirsida Shehi

Isa Sakja

Isuf Toli

Izmira Ulqinaku

Jemin Gjana

Jetmira Poda

Jeton Kaloshi

Johan Mema

Jonila Godole

Jorida Tabaku

Joela Hamati

Julian Beqiri

Julian Gjini

Junik Dushku

Kasem Mahmutaj

Kastriot Piroli

Kodhel Çala

Kreshnik Çollaku

Kristaq Premto

Kristi Koçibedhi

Ladi Bano

Laert Iljazaj

Ledina Aliodhi

Lefter Gështenja

Liljana Ramasaço

Lindita Metaliaj

Lindita Protodurari

Lodovik Hasani

Lorenc Hastopalli

Luan Haka

Luan Hoti

Luan Malko

Luigj Marku

Lulzim Basha

Lulzim Omuri

Manjola Luku

Marash Logu

Marinela Ziu

Mark Ruçi

Mateo Spaho

Merita Bakiu

Merita Poni

Miftar Dauti

Mimoza Hasekiu

Mirela Karabina

Mirlinda Çollaku

Mirjan Nela

Muharrem Hoxha

Murat Basha

Mustafe Martini

Myzafer Elezi

Nada Kallçiu

Naim Gazidede

Naim Hasani

Namir Lapardhaja

Ndriçim Babasi

Ndriçim Mehmeti

Nevila Xhindi

Olsi Karapici

Oriela Nebiaj

Orjola Pampuri

Orsela Aga

Pajtim Murrja

Pal Miraka

Patrik Sadikaj

Pëllumb Seferi

Petrit Doda

Pëllumb Berisha

Përparim Çaça

Përparim Shametaj

Qani Xhafa

Qemal Çeiku

Raina Tullumani

Ramadan Likaj

Ramiz Çobaj

Red Varaku

Redon Zogaj

Riselda Kaliaj

Roberto Kaparota

Roland Bejko

Roland Kërçuku

Romeo Hanxhari

Rudi Bishqemi

Tabah Sheta

Saimir Korreshi

Sokol Ndreu

Sokrat Turtulli

Spiro Çura

Stiliano Rushaj

Suzana Nimani

Shezai Sinanaj

Shkëlqim Hoxha

Shkëlqim Krasniqi

Tasim Meta

Taulanta Jupi

Taulant Zeneli

Tomor Kotorja

Uran Nderi

Valbona Halitaj

Vehap Kola

Vendim Demaj

Vesel Koçiu

Viktor Bella

Xhelal Mziu

Xhemal Bushati

Xhemal Gjumshi

Xhevdet Amuli

Ylli Kupi

Zaim Kupa

Zef Hila

Zhaneta Ndregjoni

Zheni Gjergji