Hapini rrugën opozitarizmit!

Bledi KASMI

Sali Berishes nuk i duhet PD-ja, por demokrateve dhe vendit sot me shume se kurre i duhet Berisha per ate qe perfaqeson dhe lerini perrallat e realizmit socialist me kult individi.

Nese nuk kemi kuptuar kete, atehere nuk kemi kuptuar asgje se pse ata mijera njerez kane mbushur sallat nga jugu ne veri keto jave ne nje furi te jashtezakonshme ku bashkoheshin zemerimi, revolta dhe shpresa njekohesisht.

Ata njerez nuk mbushen sallat me shprese per hallin e Berishes, por per hallin e tyre sepse jane ne pike te hallit.

Natyrisht, duhet te ishte bere me shume per kompromisin ne PD javet e kaluara, por ajo qe ndodhi keq ne krye te rruges mund te ndreqet pergjate rrugetimit opozitar dhe per kete duhet te kursejme njeri-tjetrin ne etiketime sepse gjuha kocka ska, por kocka bluan.

E rendesishme sot eshte vetem fryma opozitare qe eshte ringjallur si kurre me pare dhe ajo nuk mund te shuhet me.

Hapini rrugen opozitarizmit!

Ora e perballjes me regjimin eshte e afert dhe do jete nje beteje per jete a vdekje. Mjere kush i del perpara